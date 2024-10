Ricordiamo la scena di Matrix in cui Neo (Keanu Reeves) vive lo stesso momento due volte in rapida successione, poi mormora “Oh, déjà vu…”, indicando il fallimento di Matrix e quindi l’arrivo degli agenti. .

Estratto dal film Matrix Foto: port.hu

Ma questo non accade solo a Neo, probabilmente tutti abbiamo vissuto quell’esperienza irreale, strana e incomprensibile, in cui abbiamo l’impressione che non sia la prima volta che ci accade. Déjà vu è un sostantivo collettivo per una sensazione già ascoltata (déjà entendu), realmente provata (déjà senti), effettivamente pensata (déja pensé) e effettivamente vista (déjà visité).

Domanda: È causato da un difetto cerebrale o da un disturbo della vista, oppure indica effettivamente un difetto nel sistema costruito attorno a noi? Nella seconda metà dell’Ottocento il déjà vu venne classificato come fenomeno soprannaturale. Nel 1888, il neurologo John Hughlings Jackson condusse esperimenti su pazienti affetti da epilessia e osservò che durante una crisi epilettica sperimentavano un déjà vu: come se stessero rivivendo eventi passati. Le loro convulsioni potrebbero aver disabilitato alcune parti del cervello, ma a quel tempo, a causa della mancanza di sviluppo tecnico, non era possibile studiare l’attività cerebrale.

Confusione cosciente

In più del 96% delle persone Sta succedendo Il fenomeno, ma è difficile da indagare, perché come potrebbe verificarsi questo fenomeno spontaneo in condizioni di laboratorio? Il dottor Vernon Neeby disse nel 1983:

Il déjÀ vu è un’impressione soggettiva e insolita basata sulla familiarità di un’esperienza presente con un passato indefinibile.

Vendler ha compilato le teorie sul déjà vu nel 1989. Nella prima, il déjà vu viene spiegato “magicamente”, è causato da un corpo dotato di abilità speciali o da tracce mnestiche di reincarnazione. Secondo la seconda spiegazione, il “modello focalizzato sul ricordo” può spiegare: che ricordiamo qualcosa di cui abbiamo vissuto e lo associamo ad esso anche dopo aver visto un’esperienza sconosciuta.

Il terzo gruppo si concentra sul funzionamento neurale: sperimentiamo un déjà vu quando i segnali sensoriali trasmessi attraverso diverse vie neurali non raggiungono contemporaneamente la corteccia cerebrale, quindi il cervello interpreta erroneamente l’evento e lo registra come un’esperienza duale.

Secondo la teoria del doppio percorso, i percorsi visivi sono necessari affinché si verifichi il déjà vu, ma nel 2006 O’Connor e Mullen hanno riportato in uno studio l’esperienza del déjà vu di un uomo congenitamente cieco. Il 25enne lo ha descritto così audio, tocca E olfattivo Gli impulsi erano integrati nell’esperienza, cioè non erano associati alla visione (definita déjà été, “erano già” anziché déjà vu). L’uomo ha commentato:

È come se ci fosse una piccola registrazione nella mia testa che sto cercando di capire, chiedendomi dove l’ho incontrato prima?

Nel 2008, i ricercatori hanno scoperto che il déjà vu si verifica quando c’è una sensazione soggettiva di familiarità e una sensazione oggettiva di sbagliato. Prima appare un errore, poi si corregge automaticamente. Questa consapevolezza non esiste nello stato di déjà vécu, quando le persone non sanno che sta accadendo loro qualcosa di anormale perché sono malate.

Nuove idee (che prima non esistevano)

Gli psicologi contemporanei citano ora un difetto nei circuiti neurali riscontrati nei lobi temporali. L’anomalia cerebrale è supportata anche dal fatto che i pazienti affetti da epilessia, schizofrenia o morbo di Alzheimer hanno maggiori probabilità di sperimentare un déjà vu rispetto ad altri.

Nessuna simulazione, nessuna reincarnazione, solo un piccolo ritardo nel nostro cervello?

A metà del secolo scorso, il ricercatore canadese Wilder Penfield (non Winnie the Pooh, Winnie the Pooh) stimolò elettricamente il cervello di pazienti svegli che avevano subito una craniotomia e fu così in grado di riprodurre il déjà vu. Oggi i test sono stati migliorati e viene utilizzata la stimolazione cerebrale profonda per scoprire quali aree del cervello sono interessate. È ormai chiaro che sono coinvolte anche le aree responsabili della memoria, della navigazione, del riconoscimento degli oggetti e delle emozioni. Se c’è una mancanza di coordinazione tra queste aree del cervello e non c’è sincronizzazione tra l’ippocampo e la corteccia entorinale associata alla sensazione familiare, allora c’è sicuramente uno squilibrio. La colpa potrebbe anche essere che il trasferimento delle informazioni tra gli emisferi cerebrali non è fluido. Quindi non c’è ancora nulla di certo, tranne che l’abbiamo sperimentato una volta e che stiamo cercando una spiegazione al fenomeno del déjà vu.

Certo, forse non è da scartare del tutto nemmeno l’ipotesi della matrice, cioè che il déjà vu indichi che qualcosa di semplice è andato storto nel sistema, che nulla è reale e che viviamo solo in una simulazione creata dalle macchine. Non si sa mai.