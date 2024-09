Indice – Scienza – Il ripristino delle anse naturali dei fiumi può risolvere la protezione dalle inondazioni?

Probabilmente tutti lo hanno letto almeno una volta negli ultimi giorni, o lo hanno visto di persona. Il più grande tsunami degli ultimi dieci anni ha raggiunto il fiume Danubio, così tanti insediamenti in Ungheria sono riusciti a salvare un grave problema in tutto il centro del paese. . L’Europa costruisce solo dighe e riempie sacchi di sabbia a causa della corrente che li provoca.

Tuttavia, secondo alcuni esperti, si sarebbe potuto risparmiare sui costi della successiva pulizia delle scarpe dei politici che spesso si presentano sulla diga solo per scattare una foto (per quanto riguarda l’eccezione), perché se le naturali piegature della diga Se i fiumi non fossero stati regolati e raddrizzati prima, non ce ne sarebbero stati. Adesso c’è il rischio di inondazioni.

Negli ultimi decenni, raddrizzare le anse dei fiumi è diventata una pratica comune in tutto il mondo, ma sempre più esperti sostengono che il ripristino delle anse naturali dei fiumi può fornire una protezione dalle inondazioni più efficace rispetto alle ultime soluzioni tecnologiche e fornire anche un habitat per la fauna selvatica. Alla luce dell’attuale ondata di inondazioni, che sta colpendo anche l’Ungheria, vale la pena considerare soprattutto questa soluzione naturale, perché il ripristino delle anse non solo può proteggere a lungo termine dalle inondazioni, ma può anche svolgere un ruolo importante nel miglioramento delle acque. . Qualità e preservazione della biodiversità.

I meandri dei fiumi, cioè la formazione delle loro anse, sono il risultato del movimento naturale dell’acqua. Tuttavia, da secoli alcuni fiumi vengono raddrizzati artificialmente per aumentare l’uso agricolo del territorio circostante e ridurre il rischio di inondazioni. Nel Regno Unito, il 97% dei fiumi sono interrotti da barriere artificiali come chiuse e dighe, riferisce l’Organizzazione Mondiale della Sanità. BBC.

Tuttavia, questi interventi spesso non ottengono l’effetto desiderato: perché interrompendo il flusso naturale dei fiumi, aumenta il rischio di inondazioni e si deteriora la qualità degli habitat.

A breve termine, una regolamentazione di questo tipo può ovviamente portare a un drenaggio dell’acqua più rapido, ma a lungo termine può avere gravi conseguenze. Nei fiumi rettilinei, l’acqua scorre a una velocità maggiore, il che aumenta anche il tasso di erosione e trasporta con sé più sedimenti. Ciò peggiora la qualità dell’acqua, mentre i fiumi sono meno capaci di diffondere l’acqua in modo naturale nelle loro pianure alluvionali. A causa delle precipitazioni sempre più frequenti e intense, aggravate anche dai cambiamenti climatici, i fiumi diventano meno capaci di gestire la crescente quantità di acqua, il che, non è difficile intuirlo, porta a inondazioni.

Il ripristino dei letti fluviali naturali potrebbe essere la chiave

Per questo motivo non sorprende che il ripristino delle curvature naturali dei fiumi, ovvero il riciclaggio, stia diventando una soluzione sempre più apprezzata nella gestione delle acque. Nel Regno Unito e in altri paesi europei, sempre più fiumi vengono ora riportati al loro stato naturale originale, trasformandoli così nelle loro pianure alluvionali naturali. Questi tipi di progetti di ripristino non solo migliorano la protezione dei corsi d’acqua dalle inondazioni, ma creano anche habitat per la fauna selvatica come pesci, uccelli acquatici e insetti.

L’esempio del fiume Swindell Beck in Inghilterra illustra i vantaggi del ripristino della curvatura. Il fiume è stato regolamentato circa 200 anni fa per ottenere più terreni agricoli. Ma nel 2016 è stato lanciato un progetto per riportare il fiume al suo stato naturale. Come risultato del progetto, il fiume ha riacquistato le sue curve precedenti, migliorando il flusso dell’acqua, e la fauna selvatica che prima scompariva nel fiume ha cominciato a moltiplicarsi di nuovo.

Questo tipo di ripristino riduce anche la velocità dell’acqua e la distribuisce su un’area più ampia, in modo che l’acqua scorra più lentamente nei fiumi tortuosi, riducendo la possibilità di inondazioni e inondazioni di città e villaggi.

Oltre al riciclaggio, altre tecniche naturali di gestione delle inondazioni sono diventate più popolari di recente, tra cui lo sbarramento di dighe che perdono, ovvero il ripristino delle rive del fiume coperte di alberi e arbusti e il contenimento delle dighe create dai castori. Dopotutto, tutti questi metodi rallentano il movimento dell’acqua e consentono ai fiumi di affrontare le inondazioni in modo naturale, evitando così l’inondazione di città e paesi.

Il ripristino delle anse naturali dei fiumi aiuta a prevenire le inondazioni, a migliorare la qualità dell’acqua e a creare habitat per la fauna selvatica. Anche se queste soluzioni potrebbero non essere applicabili in tutti i casi, in molti casi possono essere efficaci. La gestione e il riciclaggio delle inondazioni naturali non sono solo una soluzione rispettosa dell’ambiente, ma possono anche fornire sicurezza a lungo termine nelle aree colpite dai cambiamenti climatici.

Cambiamenti climatici e regolazione dei fiumi

Anche se sembra banale, è importante notare che la regolamentazione dei fiumi ha un impatto significativo sulle conseguenze del cambiamento climatico, ed è vero anche il contrario, cioè che il cambiamento climatico influisce anche sullo stato dei fiumi.

E’ già notoQuale Gli eventi meteorologici estremi, tra cui forti piogge e acquazzoni improvvisi, sono in aumento a causa dei cambiamenti climatici. Quando i fiumi Ad esempio con le dighe Vengono regolati o raddrizzati mediante argini o canali e questi interventi spesso riducono la loro naturale capacità alluvionale. Le pianure alluvionali dei fiumi sono zone cuscinetto naturali che aiutano ad assorbire e drenare maggiori quantità di acqua.

Il ripristino delle pianure alluvionali e il ripristino delle anse naturali dei fiumi possono contribuire a ridurre i rischi di alluvioni.

È anche importante sottolineare che i fiumi regolamentati, soprattutto quelli che sono stati raddrizzati o approfonditi, scorrono più velocemente, il che può portare ad una maggiore erosione costiera. Un flusso d’acqua più veloce porta con sé più sedimenti, che possono danneggiare l’habitat e peggiorare la qualità dell’acqua. L’aumento delle inondazioni e delle piogge causate dai cambiamenti climatici non farà altro che esacerbare questo processo.

Inoltre, la regolazione dei fiumi porta spesso alla scomparsa di habitat come paludi, zone umide e foreste alluvionali. Questi habitat sono importanti per preservare la biodiversità e preservare la qualità dell’acqua. Anche le fluttuazioni dei livelli dell’acqua e delle temperature dovute ai cambiamenti climatici stanno influenzando la vita acquatica e i fiumi regolamentati sono meno capaci di adattarsi a questi cambiamenti.

Naturalmente, l’aumento della temperatura media dovuto al riscaldamento globale influisce anche sulla temperatura dei fiumi, soprattutto nel caso di fiumi regolati e a corso lento. Le alte temperature dell’acqua riducono i livelli di ossigeno disciolto nell’acqua, il che è dannoso per i pesci e altre forme di vita acquatica. D’altro canto, i meandri naturali e i tratti dei fiumi a flusso più lento aiutano a mantenere temperature più basse e una migliore qualità dell’acqua.

Il cambiamento climatico non porta solo ad un aumento delle precipitazioni, ma porta anche a siccità più frequenti. I fiumi regolamentati non sono in grado di trattenere l’acqua in modo efficace, mentre i letti dei fiumi naturali e le pianure alluvionali possono immagazzinare più acqua, che può essere utilizzata anche nei periodi di siccità.

Le tecniche naturali di gestione delle inondazioni, come il ripristino dei meandri dei fiumi, il ripristino delle pianure alluvionali e l’installazione di barriere naturali (come alberi e argini), possono aiutare a mitigare gli effetti del cambiamento climatico. Queste soluzioni rallentano il flusso dell’acqua, aiutano a impedire all’acqua di fluire nelle città e consentono all’acqua di infiltrarsi naturalmente e di essere immagazzinata nel terreno.

In generale, si può affermare che la regolamentazione dei fiumi e il cambiamento climatico possono avere effetti dannosi che si rafforzano a vicenda, ma questi effetti possono essere mitigati attraverso soluzioni naturali, migliorando la salute dei fiumi e la resilienza ambientale.

Naturalmente, non fa male agire in merito, ma il più rapidamente possibile.

(Immagine di copertina: livello dell’acqua del fiume Danubio il 21 settembre 2024. Foto: Bence Tuveci / Al-Fahris)