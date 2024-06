Intelligenza artificiale: perché il chip cerebrale di Musk sta cambiando la nostra idea di chi siamo – BBC News in serbo

Emmanuel Laffont Con gli impianti è possibile giocare a scacchi solo nella testa

Quando uniamo mente e macchina, i tradizionali confini del sé crollano, afferma la filosofa Dwidja Mehta.

A marzo, un uomo di nome Noland Arbaugh ha dimostrato proprio questo Può giocare a scacchi usando solo la mente.

Dopo aver convissuto con la paralisi per otto anni, ha sviluppato la capacità di svolgere compiti che prima non gli erano disponibili, grazie a un chip impiantato nel suo cervello realizzato da Neuralink, una società finanziata da Elon Musk.

“È diventato intuitivo per me immaginare come si muove il cursore”, ha detto Arbo Yu. Trasmissione in diretta.

“Fisso semplicemente un punto sullo schermo e questo si sposta dove voglio che vada.”

La descrizione di Arbu allude al suo senso di “agenzia”: suggerisce di essere responsabile del movimento del pezzo degli scacchi.

Ma questa azione veniva da lui o dalla semina?

Come filosofo della mente ed etico dell’IA, sono affascinato da questa domanda.

La tecnologia dell’interfaccia cervello-computer (BCI) come Neuralink simboleggia una nuova era di intersezione tra il cervello umano e la macchina, chiedendoci di ripensare le nostre intuizioni sull’identità, sul sé e sulla responsabilità personale.

Nel breve termine, questa tecnologia promette molti vantaggi per persone come Arbo, ma la sua applicazione potrebbe andare ben oltre.

La visione a lungo termine dell’azienda è quella di rendere questi chip disponibili alla popolazione generale per migliorare e potenziare le capacità umane.

Se una macchina può eseguire compiti che prima erano riservati solo alla materia cerebrale dei nostri crani, è un’estensione della mente umana o qualcosa di separato?

Mente espansa

Per decenni i filosofi hanno dibattuto sui limiti della personalità: dove finisce la nostra mente e dove inizia il mondo esterno?

A un livello semplice, potresti supporre che le nostre menti risiedano nel nostro cervello e nel nostro corpo.

Tuttavia, alcuni filosofi hanno suggerito che le cose siano più complicate di così.

Nel 1998, i filosofi David Chalmers e Andy Clark hanno presentato l’ipotesi della “mente estesa”, suggerendo che la tecnologia potrebbe diventare parte di noi.

Filosoficamente, i due lo capirono Esternalizzazione attivaÈ una visione secondo la quale gli esseri umani possono trasferire parti dei loro processi mentali su oggetti esterni, integrando così questi artefatti nella mente umana stessa.

Questo accadeva prima degli smartphone, ma prevedeva il modo in cui ora scarichiamo i compiti cognitivi sui nostri dispositivi, dall’orientamento alla memoria.

Come esperimento mentale, Chalmers e Clark hanno anche immaginato uno scenario in un “futuro cyberpunk” in cui qualcuno con un chip cerebrale manipolava gli oggetti sullo schermo, proprio come fece Arbu.

Per giocare a scacchi, Arbo immagina cosa vuole fare, come muovere un pedone o una torre.

Il suo impianto, in questo caso N1 di Neuralink, capta gli schemi neurali della sua intenzione prima che l’azione venga decodificata, elaborata ed eseguita.

Allora, cosa dovremmo pensare filosoficamente, ora che è già accaduto?

Arbo ha impiantato una parte della sua mente che si interseca con le sue intenzioni?

In caso contrario, solleva domande scomode sul fatto che egli abbia o meno la reale responsabilità delle sue azioni.

Per capire perché, esamineremo la differenza concettuale tra: accadimento e azione.

Gli eventi includono tutti i nostri processi mentali, come pensieri, credenze, desideri, immaginazioni, contemplazioni e intenzioni.

Le azioni sono eventi che accadono, come lo scorrimento che usi per scorrere questo articolo verso il basso in questo momento.

Di solito non c’è divario tra evento e azione.

Prendiamo ad esempio il caso dell’ipotetica donna Nora – non integrata nella BCI – e immaginiamo che stia giocando a scacchi.

Può formare intenzioni e organizzare eventi per spostare il pedone in D3 – e lo fa semplicemente muovendo la mano.

Nel caso di Nora intenzione e azione sono inseparabili; Può attribuire a se stessa il processo di spostamento del pedone.

Tuttavia, Arbo deve immaginare la sua intenzione, ovvero l’impianto che agisce nel mondo esterno.

Con lui gli eventi e le azioni sono separati.

Ciò solleva alcune domande serie, ad esempio se una persona che utilizza un impianto cerebrale per aumentare le sue capacità potrebbe ottenere il controllo esecutivo sulle sue azioni se ci fosse un’interazione cervello-cervello.

Sebbene il cervello e il corpo umano producano già abbastanza azioni involontarie, dallo starnuto ai vari tipi di farfugliamento fino alla dilatazione della pupilla, le azioni controllate dagli impianti potrebbero fungere da azioni aliene?

Il chip potrebbe essere un intruso parassitario che mina la sacralità della volontà umana?

Io lo chiamo il problema Puzzle di meditazione.

Nel caso di Arbaud, egli salta le fasi chiave della catena causale, come i movimenti della sua mano che mettono in atto una mossa degli scacchi.

Cosa succede se Arbo pensa prima di spostare il pedone in D3, ma in una frazione di secondo cambia idea e si rende conto che preferirebbe spostarlo in D4?

O se avesse esaminato tutte le possibilità nella sua testa e l’impianto ne avesse erroneamente interpretata una come la sua intenzione concreta?

La posta in gioco è piccola sulla scacchiera, ma se tali fiches diventeranno più comuni nella pratica, la questione della responsabilità personale diventerà più seria.

Cosa succederebbe se, ad esempio, la lesione fisica di un’altra persona fosse causata da un’azione controllata da un impianto?

Questo non è l’unico problema etico posto da queste tecnologie.

Un marketing superficiale senza risolvere completamente il mistero della meditazione e altre questioni potrebbe aprire la strada a una distopia simile alle storie di fantascienza.

Un romanzo di William Gibson NeuromanteAd esempio, ha osservato che i trapianti di organi possono portare alla perdita di identità, alla manipolazione e all’erosione della privacy dei pensieri.

La domanda fondamentale nel puzzle della contemplazione è: quando “l’avvenimento dell’immaginazione” si trasforma in “immaginazione deliberata dell’azione”?

Quando uso la mia immaginazione per capire quali parole usare in questa frase, questo di per sé è un processo intenzionale.

Anche l’immaginazione orientata all’azione – scrivere parole – ha un’intenzione.

Per le neuroscienze distinguere tra immaginazione e intenzione è praticamente impossibile.

Uno studio del 2012 condotto da un gruppo di neuroscienziati ha concluso che non esistono eventi neurali che possano essere descritti come “intenzione di azione”.

Senza la capacità di discernere i modelli neurali che caratterizzano questo cambiamento in qualcuno come Arbaugh, potrebbe non essere chiaro quali scenari immaginati stiano causando l’effetto nel mondo fisico.

Ciò consente che la responsabilità parziale e la proprietà delle azioni ricadano sull’impianto, e ancora una volta la questione se le azioni siano veramente le sue azioni e facciano parte della sua personalità?

Tuttavia, ora che l’esperimento mentale di Chalmers e Clarke è stato dimostrato nella realtà, propongo di estrarre le loro idee di base come un modo per colmare il divario tra evento e azione nelle persone con chip cerebrali.

L’applicazione dell’ipotesi della mente aumentata consentirebbe a qualcuno come Arbo di assumersi la responsabilità delle proprie azioni invece di condividerle con l’impianto.

Questa visione epistemologica suggerisce che per sperimentare qualcosa come proprio, bisogna pensarlo come proprio.

In altre parole, deve pensare all’impianto come parte della propria identità e all’interno dei confini della propria vita interiore.

Se è così, può derivare un senso di agenzia, proprietà e responsabilità.

Non c’è dubbio che i trapianti cerebrali, come quelli eseguiti da Arbault, abbiano aperto nuove porte alle discussioni filosofiche sui confini tra mente e macchina.

Il dibattito sull’azione e sulla realtà ruota tradizionalmente attorno ai limiti dell’identità manifestata nella pelle e nel cranio.

Tuttavia, con i chip cerebrali, questi confini sono diventati più fluidi, il che significa che il sé può estendersi nel mondo della tecnologia più che mai.

O come dicono Chalmers e Clark: “Una volta usurpato il dominio della pelle e del cranio, potremmo essere in grado di vedere noi stessi in modo più accurato come creazioni di questo mondo”.

*Dwija Mehta È un esperto di etica dell’intelligenza artificiale e filosofo della mente presso il Leverhulme Center for the Future of Intelligence dell’Università di Cambridge.

