Nazioni Unite: Privazione dell’Agenzia delle Nazioni Unite (UNRWA), ancora di salvezza del popolo palestinese Le Nazioni Unite hanno intensificato la loro azione contro la misura israeliana. Per soddisfare i bisogni della popolazione di Gaza, se l’agenzia viene bloccata, le Nazioni Unite esortano il governo israeliano ad accettare l’azione intrapresa. Il Segretario generale delle Nazioni Unite ha affermato che non esiste alternativa a ciò che ha fatto il generale António Guterres, Alto Commissario delle Nazioni Unite per i rifugiati. , disse. Ha aiutato la popolazione di Gaza durante la guerra per procura tra Israele e Hamas. Ha detto che Israele ha imposto sanzioni a Gaza e alla Cisgiordania, e che gli abitanti di Gerusalemme Est soffriranno molto.

Da più di un anno le Nazioni Unite lavorano nel campo della fornitura di servizi alimentari e sanitari, come hanno commentato altre agenzie delle Nazioni Unite. Alcuni membri sono stati accusati di aver partecipato all’attacco del 7 ottobre, costringendo l’agenzia delle Nazioni Unite per i rifugiati ad agire

Israele ha inviato 18 campi per chiudere l’UNRWA

L’UNRWA è un’agenzia di soccorso per i palestinesi le cui vite sono state rese miserabili dall’aggressione, dall’assedio e dalla guerra israeliani per decenni. Se tutto ciò verrà fermato, gli abitanti di Gaza dovranno attendere un impatto più grave da parte degli attacchi aerei. Israele è guidato dall’illusione di poter commettere omicidi di massa senza armi, facendo morire di fame i palestinesi e privandoli delle cure mediche. Israele ha dichiarato l’Agenzia delle Nazioni Unite per il soccorso e l’occupazione dei rifugiati palestinesi (UNRWA) un’organizzazione terroristica.

Israele aveva precedentemente diffuso la menzogna secondo cui i dipendenti dell’UNRWA erano coinvolti nell’operazione Al-Aqsa condotta da Hamas il 7 ottobre. Poi è stata esercitata pressione sui paesi di tutto il mondo affinché smettessero di fornire loro aiuti. Di conseguenza, l’agenzia in difficoltà finanziarie era sull’orlo della chiusura. Alla fine, dopo che un’indagine indipendente condotta dall’ex ministro degli Esteri francese Catherine Colonna ha dimostrato che le accuse di Israele erano false, diversi paesi hanno deciso di riprendere la distribuzione degli aiuti.

L’UNRWA è un’organizzazione che opera da più di 70 anni nel campo della sanità, dell’istruzione e della distribuzione alimentare in Palestina. I loro servizi sono svolti con il sostegno finanziario di vari paesi. Molte istituzioni educative, ospedali e centri di volontariato operano sotto l’agenzia.