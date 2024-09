James Webb dà uno sguardo più approfondito alle collisioni galattiche

L’ultima immagine di Webb mostra un ponte di gas tra le due galassie e dovrebbe aiutare i ricercatori a saperne di più sulla formazione stellare.

Il telescopio spaziale James Webb ha messo gli occhi su una fusione di proporzioni cosmiche: due galassie sul punto di scontrarsi tra loro.

L’osservatorio spaziale ha catturato immagini di Arp 107, il nome collettivo di una galassia ellittica e di una galassia a spirale che interagiscono tra loro. La regione è stata precedentemente osservata nell’infrarosso dal telescopio spaziale Spitzer, ma Webb è in grado di osservare le galassie con una risoluzione molto più elevata.

L’immagine è stata catturata combinando le osservazioni degli strumenti MIRI (Mid Infrared Instrument) e NIRCam (Near Infrared Camera) dell’Osservatorio Webb. L’immagine è in grado di catturare l’interazione in grande dettaglio: tra le due galassie appare un ponte bianco di gas, che illustra l’effetto della gravità su entrambe le entità.

La NASA nota come la galassia a spirale appaia più “felice” nell’immagine di James Webb, con “occhi” luminosi e un ampio sorriso nell’immagine. L’immagine dello strumento MIRI di Webb fornisce un’istantanea del nucleo luminoso della galassia a spirale più grande, una regione contenente un buco nero supermassiccio.

La galassia a spirale è classificata come galassia di Seyfert, uno dei due più grandi gruppi di galassie attive. Questi tipi di galassie non sono così luminose e lontane come i quasar, il che le rende un modo più adatto per studiare fenomeni simili nella luce a bassa energia, come nell’infrarosso.

Il termine “collisione galattica” sembra estremo, ma la NASA afferma che non è così grave come si potrebbe pensare. Le collisioni tra galassie possono comprimere il gas, migliorando le condizioni necessarie per la formazione di più stelle. Tuttavia una collisione potrebbe anche disperdere molto gas, il che potrebbe privare le nuove stelle del materiale di cui hanno bisogno per formarsi.

In ogni caso, la nuova immagine aiuterà gli scienziati a saperne di più sulla formazione stellare, un argomento su cui Webb si è concentrato in vari studi cosmologici.

Questa non è la prima volta che il telescopio James Webb rileva collisioni galattiche. La NASA ha affermato che l’ultima immagine ha una somiglianza con la Galassia Cartwell, una delle prime galassie interagenti osservate dal telescopio James Webb.

