JD Sports attacca Italia e Belgio

In Francia, JD Sports continua la sua espansione. Dai 22 negozi attuali, il marchio britannico, che offre proposte sportive e streetwear, dovrebbe crescere fino a quasi 35 entro la fine del 2015.

Il negozio JD Sports Manchester è stato inaugurato lo scorso settembre al Trafford Centre. Visual JD Sport

Situato a Saint-Etienne, nel centro commerciale Centre Deux, su un’area di oltre 300 mq, è stata firmata l’acquisizione di 200 mq dell’ex France Loisirs in rue de la République a Orléans.

Durante l’estate, JD Sports occuperà anche uno spazio di 400 metri quadrati a Caen Mondville e al centro Grand’Place di Grenoble. Il marchio ha inoltre integrato il progetto della Promenade Sainte-Catherine a Bordeaux, la cui apertura è prevista nella seconda metà dell’anno, con una superficie di 700 metri quadrati.

Ma nel 2015 JD Sports è entrata anche in nuovi mercati. Il marchio è stato aperto in Italia e Belgio. Sta installando il suo nuovo concept su un sito di 1.000 metri quadrati ad Anversa, in Meer Street, la principale via dello shopping della città. In Belgio ha aperto anche un negozio nella galleria Saint-Lambert, nel centro di Liegi.

In Italia JD Sports è all’attacco, a cominciare dalla Capitale. Il brand ha una superficie di 700 mq nel centro commerciale Romaest. Sta cercando la sua prima destinazione a Milano.

In Germania il brand apre uno spazio di 600 metri quadrati a Blancken, la principale via dello shopping di Mannheim. Ma si estende su una superficie di 400 metri quadrati anche nell’enorme centro commerciale Centro di Oberhausen.

Il marchio si affida anche a formati più imponenti per esprimere il suo nuovo concetto che integra nuovi spazi e una forte interazione con più touch screen. Questo è stato recentemente installato a Manchester. JD Sports lo distribuirà su oltre 3.000 metri quadrati nella sua nuova sede londinese in Oxford Street. Ma anche ad Amsterdam, dove gli inglesi stanno stabilendo la loro presenza su un’area di 2.000 metri quadrati a Nieuwendyk, il centro commerciale del centro città.