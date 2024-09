La cometa C/2023 A3 Atlas of Tsuchenshan può essere vista nel cielo dal 27 settembre | Vita e conoscenza

Kaum zu glauben, aber dieser Komet hat eine 81 000-jährige Reise hinter sich. Und das alles nur, um uns zu besuchen. Jetzt ist er endlich da und fliegt direkt an der Erde vorbei. In den kommenden Tagen soll er sogar am Himmel zu sehen sein.

► Der Himmelskörper mit dem sperrigen Namen „C/2023 A3 Tsuchinshan-Atlas“, kurz „A3“, wurde erst vergangenes Jahr entdeckt und von Experten als der „Komet des Jahrzehnts“ bezeichnet.

Aufnahme des Kometen C/2023 A3 (Tsuchinshan-ATLAS) von Spanien aus. Bei uns ist er in diesen Tagen kurz vor Sonnenaufgang am Südost-Horizont zu sehen Foto: Juan lacruz/ CC-by 4.0

Dieses einmalige Weltraumgestein ist etwa 1000 Mal seltener als der Halleysche Komet, der etwa alle 72 bis 80 Jahre an unserer Erde vorbeifliegt.

► Es gab Befürchtungen, dass A3 auf dem Weg zur Erde schwächer geworden sei. Frühere Berichte vermuteten sogar, dass er zerfallen könnte. „Komet A3 scheint jetzt wieder heller zu werden“, erklärt das SETI-Institut (Search for Extraterrestrial Intelligence) gegenüber der „ New York Post “. Er bereite ein seltenes Schauspiel vor, das man sich nicht entgehen lassen sollte.

So sehen Sie den Kometen A3

Auf der Südhalbkugel zeigt er sich bereits in voller Pracht. Aber ab jetzt ist der Komet auch für uns auf der Nordhalbkugel sichtbar.

► Momentan erscheint er früh am Morgen, knapp eine halbe Stunde vor Sonnenaufgang. Er ist dann tief über dem östlichen Südost-Horizont zu sehen – wahrscheinlich sogar schon mit bloßem Auge. Am Freitag, 27. September, passiert der Komet seinen sonnennächsten Punkt, und man kann ihn ab sofort bei klarem Himmel sehen.

Ab dem 13. Oktober wird er den erdnächsten Punkt erreicht haben, dann soll er sich laut „ Scinexx“ sogar bei Tageslicht zeigen. Er könnte dann sogar heller als die Venus sein. Dabei wird er in 70 Millionen Kilometern Entfernung an unserem Planeten vorbeifliegen. C/2023 A3 steht dann in der Abenddämmerung am westlichen Horizont.

