La diga delle Tre Gole in Cina è così grande da cambiare la rotazione terrestre

L’effetto è piccolo, anche se paragonato alle conseguenze minori dei terremoti giganteschi, ma è molto significativo per la struttura creata dall’uomo.

La diga delle Tre Gole in Cina, la più grande diga idroelettrica del mondo, è un vero gigante del progetto infrastrutturale. L’idea che sia così grande da influenzare la rotazione della Terra in realtà non è così strana, ha scritto IFLScienza.

La diga delle Tre Gole si trova nella provincia di Hubei, nella Cina centrale, e attraversa il fiume più lungo dell’Eurasia, il fiume Yangtze. Utilizza il flusso d’acqua proveniente da tre valli vicine – Kutangxia, Wuxia e Silingxia – per azionare turbine e generare elettricità.

Sembra che le affermazioni sulla sua capacità di cambiare la rotazione terrestre siano arrivate dopo Pubblicazioni della NASA nel 2005, che ha studiato come il catastrofico terremoto e lo tsunami dell’Oceano Indiano del 2004 abbiano influenzato questo processo. Spiega come cambiare la distribuzione della massa sulla Terra può avere un effetto molto piccolo sul momento di inerzia del pianeta, un concetto in fisica che descrive quanto sia difficile ruotare un oggetto attorno a un dato asse. Questo è lo stesso fenomeno che spiega come un pattinatore di velocità possa aumentare la velocità di rotazione avvicinando le braccia al corpo.

Allo stesso modo, la rotazione della Terra può cambiare dopo un terremoto a causa del movimento delle placche tettoniche. Gli scienziati della NASA hanno dimostrato che questo è esattamente ciò che è accaduto nel 2004 dopo il terremoto nell’Oceano Indiano. Il terremoto, che ha scosso la struttura sismica del pianeta, ha cambiato la distribuzione della sua massa e ha ridotto la durata del giorno di 2,68 microsecondi.

In teoria, un massiccio spostamento d’acqua potrebbe fare la stessa cosa. In una nota del 2005, il dottor Benjamin Fung Zhao, geofisico del Goddard Space Flight Center della NASA, ha spiegato che la gigantesca diga cinese è in grado di contenere 40 chilometri cubi d’acqua. Secondo i suoi calcoli, un tale movimento di massa aumenterebbe la durata del giorno di 0,06 microsecondi e modificherebbe la posizione dei poli terrestri di circa 2 cm. Questo non è molto, anche rispetto alle insignificanti conseguenze dei giganteschi terremoti, ma è molto importante per la struttura creata dall’uomo.

Leggi anche:

Le persone influenzano la rotazione della Terra in altri modi. Un effetto simile si sta verificando ora a causa del cambiamento climatico e del suo impatto sulla distribuzione della massa terrestre. Con l’aumento delle temperature, le calotte polari si sciolgono e il livello dei mari tropicali aumenta, provocando l’accumulo di più massa all’equatore del pianeta che ai poli. Al contrario, vedremo un rallentamento della rotazione terrestre e un leggerissimo aumento della durata del giorno.

Questo effetto è marginale rispetto alla nostra percezione quotidiana della vita sulla Terra, ma può causare confusione nel funzionamento di dispositivi di misurazione del tempo altamente precisi come gli orologi atomici. Questo problema ha portato alcuni scienziati a dire che il mondo dovrà adottare il secondo intercalare negativo – un minuto di 59 secondi – entro il prossimo decennio.

Altre scoperte scientifiche

Gli scienziati hanno dimostrato che le antiche tempeste solari potrebbero ora avere un effetto catastrofico sulla Terra. Secondo i loro calcoli, nel corso dei secoli sulla Terra si sono verificate almeno quattro devastanti tempeste magnetiche. Al giorno d’oggi, forti tempeste solari possono anche interrompere la trasmissione di energia e i satelliti e persino influenzare Internet.

Inoltre, i ricercatori ritengono che la Terra potrebbe aver avuto un anello, come Saturno. L’anello potrebbe gettare un’ombra sul pianeta e causare un grave raffreddamento globale.

Potrebbero interessarti anche le novità: