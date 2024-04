La donna con le gambe più lunghe del mondo parla delle sfide più grandi che deve affrontare

Una giovane donna del Texas con le gambe più lunghe del mondo dice di affrontare molti problemi a causa della sua altezza.

Macy Koren, 21 anni, di Austin, è alta 2,8 cm e 132 cm.

Macy Koren, 21 anni, di Austin, Texas, detiene il record delle gambe più lunghe del mondo. Immagine: immagini di Profimedia

Sebbene detenga il record mondiale per le gambe più lunghe, dice di non ricavarne molto perché è sempre bersaglio di commenti osceni da parte di sconosciuti, soprattutto online.

Ha anche difficoltà a trovare un fidanzato o addirittura ad uscire con qualcuno, e ha grandi difficoltà a trovare pantaloni che gli vadano bene.

“Vengo spesso paragonato al personaggio di un film horror.”“, dice appropriatamente New York Post.

Ma Massey dice che ha problemi più grandi quando esce con qualcuno, perché ha difficoltà a trovare uomini alti, e di solito esce con uomini più bassi che sono ovviamente imbarazzati nel farsi vedere con lei e “tipo — si sentiranno a disagio. ” Mona”.

Anche trovare abiti adatti è un problema difficile. “Di solito faccio acquisti da American Tall, ma non hanno pantaloni lunghi adatti a me. Devo farli su ordinazione e costano circa $ 250 per paio di jeans. Quindi ho solo due paia di jeans che mi stanno bene.”Lei spiegò.

Masi però dice di aver imparato a gestire tutti questi problemi e di non sentirsi sconfitta, ed è pronta anche a offrire sostegno ad altre donne che si trovano nella stessa situazione.

Editore: DC