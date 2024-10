La formazione ufficiale della Nations League: Italia-Israele

L’Italia ha regalato a Guglielmo Vicario il suo debutto ufficiale contro l’ultimo club israeliano nella UEFA Nations League, con Giacomo Raspadori e Matteo Retegui in attacco.

Inizia alle Stadio Blunergy di Udine Sono le 19:45 ora del Regno Unito (18:45 GMT).

Puoi seguire tutti gli eventi e gli avvenimenti mentre accadono su Liveblog.

Gli Azzurri hanno visto il loro record perfetto al 100% finire nella European Nations League Pareggiata 2-2 contro il Belgioerano in vantaggio per 2-0 fino all’espulsione di Lorenzo Pellegrini.

A causa di quell’espulsione Pellegrini venne squalificato e al suo posto venne però convocato Nicolò Zaniolo Napoli L’attaccante Raspadori esordisce in Serie A in supporto al Capocannoniere Retegui.

La difesa resta solida, ma il portiere del Tottenham Hotspur Vicario ha esordito nella competizione dopo due amichevoli, nella sua città natale, Udine.

Juve Al suo posto prenderà il posto il centrocampista Nicolò Fagioli TorinoSamuel Richie.

Israele è ultimo in classifica con tre sconfitte su tre, ma è riuscito a segnare in tutte, inclusa la sconfitta per 2-1 contro l’Italia il mese scorso.

Mancano gli infortunati Omri Gandelman, Miguel Vitor, Sean Goldberg, Ili Dasa e Rui Revivo, mentre Dean David ha chiesto di essere escluso se non sarà possibile garantire più tempo di gioco.

La formazione dell’Italia contro Israele

Italia: vice; Di Lorenzo, Bastoni, Calafiore; Cambiasso, Fratesi, Fagioli, Tonali, Demarco; Raspadori, Retegui

Israele: Ciao Glazer; Feingold, Nahmias, Baltaxa; Obada, Kanischowski, Abu Fani, Dor Peretz, Haziza; Jaloukh, signora

Riferimento: Da Burgos (ESP)

