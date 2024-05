La Jornada – Ieri si è verificata la più forte eruzione solare degli ultimi 10 anni

Città del Messico. Ieri, il Servizio meteorologico spaziale messicano dell’Istituto di geofisica e il Laboratorio nazionale di meteorologia spaziale dell’Università Nazionale Autonoma del Messico (UNAM) hanno segnalato un nuovo brillamento solare.

La regione attiva AR3664 ha prodotto un brillamento solare (categoria X8.79) alle 10:51, ora di Città del Messico. È stato il più forte nella sessione corrente. Sono previsti impatti ionosferici in tutto il Paese.

Allo stesso modo, la National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA) degli Stati Uniti ha riferito che la regione ha generato la più forte tempesta geomagnetica degli ultimi dieci anni. È classificato come evento X8.7. L’organizzazione ha sottolineato che esplosioni di queste dimensioni non sono frequenti.

La regione attiva AR3664 ha prodotto un brillamento solare di classe X8.79, alle 10:51. Immagine presa da @UNAM_MX