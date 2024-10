La nostra galassia fa parte di qualcosa di molto più grande

Finora erano i confini di Laniakia, il nostro enorme “continente galattico”, a determinare la distanza massima alla quale il flusso dei “fiumi galattici” poteva influenzare i movimenti della nostra Via Lattea. Ma una nuova mappa della regione dell’universo intorno a noi suggerisce che la nostra galassia potrebbe far parte di un “vicinato cosmico” più ampio.

Questa è la conclusione principale di un nuovo studio pubblicato su “Astronomia della naturaÈ guidato da ricercatori dell’Istituto Leibniz di Astrofisica di Potsdam e dell’Istituto di Astronomia dell’Università delle Hawaii. In esso, i ricercatori, molti dei quali erano già coinvolti nella scoperta di Laniakia nel 2014, ora dubitano che Laniakia sia davvero il nostro superammasso originale, e si chiedono persino se un tale “continente galattico” esista effettivamente.

L’universo in cui viviamo si sta espandendo sempre più velocemente, il che significa, in generale, che tutti gli oggetti in esso contenuti si stanno rapidamente allontanando l’uno dall’altro. Ma allo stesso tempo esistono tante aree molto dense, chiamate “bacini di attrazione”, in cui avviene il contrario. Lì la gravità, che tende ad avvicinare le cose, è più forte dell’espansione, che tende ad allontanarle, quindi tutto viene tirato “verso l’interno” dalla forza gravitazionale di oggetti molto massicci, come i grandi ammassi di galassie.

“Matriosche” cosmiche.

Le vasche delle attrazioni sono impilabili una dentro l’altra come nel famoso gioco della matrioska russa. Pertanto, la Luna ruota attorno alla Terra, che a sua volta ruota attorno al Sole con il resto dei pianeti del sistema solare, che a sua volta ruota attorno al buco centrale della nostra galassia.









Ma non finisce qui. La prossima “bambola russa” è il Gruppo Locale, che comprende la Via Lattea, la Galassia di Andromeda e la Galassia del Triangolo, insieme a dozzine di galassie satellite più piccole. E poi, gli strati successivi sono l’Ammasso della Vergine, che contiene circa 2.000 galassie, e l’ancor più grande Superammasso della Vergine. L’ultimo strato conosciuto era nello specifico Laniakea (che significa “cielo enorme” in hawaiano), un gigantesco ammasso scoperto nel 2014, che contiene circa 100.000 galassie e ha un diametro di circa 500 milioni di anni luce.

Nel loro studio, i ricercatori hanno analizzato i moti relativi di oltre 56.000 galassie per creare una mappa “probabilistica” 3D di tutti i bacini di attrazione attorno alla Via Lattea. Ciò ha rivelato che ci sono buone probabilità che la nostra galassia faccia parte di un bacino gravitazionale davvero massiccio, la concentrazione di Shapley, che è fino a 10 volte più grande di Laniakia. Gli scienziati sanno da tempo dell’esistenza del fuoco di Shapley, ma non avrebbero mai pensato che potesse influenzare in alcun modo la Via Lattea.

Laniakea, un accessorio per qualcosa di più grande

Sulla nuova mappa, Laniakia sarebbe poco più che un’appendice del bacino di Chablis e potrebbe anche non esistere come entità separata e indipendente. La mappa mostra diversi bacini di attrazione di miliardi di anni luce sparsi attorno all’ammasso di Chablis, tra cui il Muro del Polo Sud, il Vuoto di Boötes e il superammasso Perseo-Balena. La più grande di tutte è la Grande Muraglia di Sloan, composta da centinaia di migliaia di galassie e con un diametro di circa 1,4 miliardi di anni luce.

“Forse – spiega Noam Libeskind, coautore dello studio – non sorprende che più approfondiamo l’universo, più ci rendiamo conto che il nostro supergruppo originale è molto più connesso e più esteso di quanto pensassimo che fosse lì C’è molto potenziale per noi di far parte di una struttura molto più grande. È emozionante.

La nuova mappa comprende circa 15 bacini di attrazione. Laniakia sarebbe solo un’appendice del bacino di Chablis, dieci volte più grande



UN. Valade et al. 2024





In questo momento, i ricercatori ritengono che ci sia una probabilità del 60% che la Via Lattea sia effettivamente presente nel fuoco di Shapley. L’incertezza è in gran parte dovuta agli alti tassi di errore che si verificano quando si misura la velocità di galassie distanti, così come alla presenza di materia oscura tra le galassie, che è invisibile ma può comunque esercitare enormi effetti gravitazionali su vaste aree del pianeta.

Come dice Libeskind: “Per ora, questa è solo una guida: saranno necessarie ulteriori osservazioni per confermare la reale dimensione del nostro superammasso”.

Pertanto, i ricercatori continueranno a tracciare e mappare le più grandi strutture esistenti, motivati ​​dalla possibilità che la nostra casa nell’universo possa far parte di un sistema molto più grande e interconnesso di quanto mai immaginato.