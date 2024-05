La paura è decisamente cambiata

11 maggio 2024 – Un missile è stato lanciato contro un accampamento di soldati israeliani nell’insediamento di Shtola – media della Resistenza.

In questo contesto, il canale israeliano ha detto: capace di Sostiene che la sopravvivenza di chiunque nel nord della Palestina occupata dipende dalle decisioni di Hezbollah, poiché la resistenza libanese monitora costantemente ogni movimento lungo il confine.

Nel suo rapporto sulla situazione nel nord della Palestina occupata, il corrispondente del canale nel nord, Robbie Hammarschlag, ha detto: “Ci sono grandi danni a Metulla, solo una volta lì abbiamo capito l’entità della debolezza”.

Ha aggiunto che l’intero insediamento è sotto il controllo di Hezbollah, ed è stato colpito da numerosi missili negli ultimi giorni, sottolineando che ” Il danno è grande ».

Il corrispondente del canale israeliano ha aggiunto: “Se sono qui a seguire l’accaduto, è solo perché Hezbollah ha scelto di non uccidermi”. Questa è la realtà che affrontiamo nel Nord. Quelli che sono vivi devono Secondo la tua scelta Hezbollah, che monitora tutti i movimenti lungo il confine settentrionale.

Commentando le ragioni di questa situazione, i media israeliani hanno affermato che le regole d’ingaggio israeliane nel nord sono giunte a un punto morto. Allo stesso tempo, riconoscono che “Israele ha scelto il minore dei due mali per evitare di esporre i coloni del centro al pericolo di attacchi missilistici”.

11 maggio 2024 – Equipaggiamento spia dell’esercito di occupazione è stato preso di mira nel sito di Hadab Al-Bustan dalla resistenza – Media della Resistenza.

Lo riferisce il commentatore politico Amnon Lord al quotidiano israeliano Israele HayomDavid Azoulay, presidente del consiglio di amministrazione MitulaDurante una conferenza tenutasi ad Ashkelon lo scorso aprile, ha descritto la vita negli insediamenti abbandonati al confine libanese come uno “stile di vita vergognoso”.

Azoulay è rimasto scioccato da un funerale a cui hanno partecipato centinaia di libanesi, tra cui molti membri di Hezbollah, a pochi metri dal confine. I funerali, invece, si sono svolti segretamente, nel cuore della notte, negli insediamenti sul lato israeliano del confine, alla presenza di un piccolo numero di persone.

Dopo un’intensa copertura mediatica e un attento esame pubblico dell’insediamento abbandonato di Metulla nel nord, che fungeva da simbolo dell’incertezza sull’occupazione e sulla forza di Hezbollah, i continui attacchi dell’ultimo minuto contro Kiryat Shmona lo hanno messo sotto i riflettori.

Ciò non solo ha aumentato la sua importanza nei media israeliani, ma ha anche portato all’intensificazione di quello che viene comunemente definito “terrorismo nel nord” all’interno dell’occupazione.

Hezbollah introduce nella battaglia di Al-Aqsa il pesante missile “Jihad Mughniyah”.

In Sviluppo tattico Ancora più importante, la resistenza ha utilizzato video rilasciati dai coloni israeliani per identificare e prendere di mira le piattaforme del sistema Iron Dome che le forze di occupazione israeliane avevano recentemente schierato o riposizionato.

La Resistenza islamica in Libano – Hezbollah – ha annunciato domenica di aver preso di mira diversi siti di occupazione israeliani lungo il confine con la Palestina occupata, rivelando l’uso di un nuovo missile pesante come parte delle sue operazioni che porta il nome “Jihad Mughniyeh”. Un riferimento al martire Jihad Mughniyeh, figlio del famoso leader martire Imad Mughniyeh.

La resistenza ha annunciato che i suoi combattenti, alle 19:35, hanno preso di mira i meccanismi di sorveglianza del sito di Al-Malikiyah con missili guidati anticarro, confermando un attacco diretto.

A questo proposito, il corrispondente di Al-Mayadeen nel Libano meridionale ha riferito di fuoco diretto dal Libano verso la posizione presa di mira.

in un modo prominentePer la prima volta, la resistenza ha presentato i nuovi missili pesanti denominati “Jihad Mughniyah”, che ha utilizzato in una delle sue operazioni.

11 maggio 2024 – I media militari di Hezbollah hanno pubblicato scene dell’operazione della Resistenza Islamica in Libano contro l’insediamento di Kiryat Shmona nella Palestina settentrionale occupata con razzi Katyusha e Falaq – Resistance Media. La Resistenza Islamica ha annunciato in un comunicato che i suoi combattenti hanno preso di mira, alle 16:25, un militare israeliano radunato vicino al sito di Zabdin nelle fattorie occupate di Shebaa, con diversi missili “Jihad Mughniyeh”, che sono riusciti a raggiungere direttamente il sito. READ La Russia afferma che sono necessari nuovi approcci nei confronti della Corea del Nord: il comitato ONU "non ha senso" | Reuters Nel pomeriggio, alle 14:10, la resistenza ha preso di mira con missili guidati un veicolo militare che trasportava attrezzature di sorveglianza e altro equipaggiamento tecnico nella caserma Hunin (Ramim), confermando la distruzione del veicolo e del suo equipaggio. 12 maggio 2024 – Al-Mayadin – Traduzione: Storia della Palestina

ex I sit-in studenteschi per la Palestina fanno rivivere una tradizione europea radicale ed efficace