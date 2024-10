La possibile formazione dell’Italia per le partite di Nations League contro Belgio e Israele

Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport. Milano Il difensore Matteo Gabbia sarà convocato in Italia per le partite di Nations League contro Belgio e Israele, mentre in Azzurri potrebbero rientrare Manuel Locatelli e Federico Chiesa.

L’allenatore della Nazionale italiana Luciano Spalletti annuncerà oggi la rosa dell’Italia per le prossime partite della UEFA Nations League contro Belgio e Israele.

L’edizione cartacea di venerdì de La Gazzetta dello Sport (pagina cinque) afferma che Gabbia farà parte della squadra, guadagnandosi la sua prima convocazione in Nazionale.

Il terzo portiere Alex Meret si infortuna e sarà sostituito da Ivan Provedel (Laziale) o Michele Di Gregorio (Juve).

Il difensore del Tottenham Destiny Udoji non ha giocato con il Tottenham nell’ultima partita di Europa League, ma potrebbe essere disponibile per gli Azzurri.

Federico Chiesa del Liverpool potrebbe rientrare dopo aver saltato le partite di settembre a causa della scarsa forma, ma anche il capitano della Lazio Mattia Zacani è un’opzione in attacco.

Niccolò Beselli potrebbe giocare una presenza nella Nazionale maggiore italiana e una nell’Under 21, il che significa che Manuel Locatelli o Brian Cristante potrebbero completare il centrocampo degli Azzurri. InterNicolò Barella è ferito.

Possibile formazione dell’Italia per ottobre 2024

Portieri: Donnarumma, deputato, Providel (Di Gregorio)

Difensori: Di Lorenzo, Gatti, Bastoni, Gabbia, Calafiore, Bongiorno.

Linebacker: Cambiasso, Bellanova, Demarco, Udogi.

Centrocampisti: Ricci, Fagioli, Tonali, Pellegrini, Fratici, Zaniolo, Beselli (Locatelli, Cristante).

Attaccanti: Retegui, Raspadori, Kane, Chiesa (Zaccagni).