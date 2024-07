La PWA di YouTube Music è migliorata notevolmente nel 2024

Negli ultimi mesi, l’app YouTube Music/Progressive Web (PWA) ha visto una serie di aggiornamenti che insieme revisionano l’esperienza desktop e la rendono più competitiva.

A marzo music.youtube.com ha acquisito la capacità di farlo scaricare canzoniIn precedenza, l’unico percorso per la riproduzione offline sul desktop (solo ChromeOS) era utilizzare l’app Android.

Con l’aggiunta della Progressive Web App per il supporto offline, Mac e Windows hanno finalmente questa funzionalità essenziale per le app musicali che torna utile quando si viaggia, ad esempio sugli aerei. Questa funzionalità è stata una delle ragioni principali per cui le persone volevano un client desktop nativo. Non penso che Google lo realizzerebbe mai, data la preferenza filosofica per i siti Web multipiattaforma e dal punto di vista dell’impegno delle risorse.







In un mondo ideale, i download YTM sarebbero dovuti arrivare poco dopo che youtube.com avesse aggiunto la possibilità di visualizzare i video alla fine del 2021. In ogni caso, sono disponibili due anni e mezzo dopo e funzionano come previsto.

Il mese scorso ha lanciato YouTube Music Gli album e le playlist sono stati ridisegnati Compatibile con tablet Android/app pieghevole. Questo è stato un bell’aggiornamento che si basava su un layout a due colonne, che penso sia un migliore utilizzo dello spazio rispetto al menu precedente. La copertina dell’album prominente e lo sfondo sfocato rendono il sito più vivace. Ci sono stati alcuni problemi quando è stato lanciato inizialmente, ma le cose si sono sistemate.







Questo design si adatta bene alla barra di navigazione, che può essere espansa per fornire un rapido accesso alle playlist e che è stata introdotta come parte di un’importante riprogettazione del sito lo scorso giugno. Si suppone che questa ristrutturazione abbia gettato le basi per gli aggiornamenti di quest’anno.

In confronto, l’app Android ha una barra inferiore estesa combinata con il mini launcher per un aspetto più spesso su schermi più ampi. Il mini player Web è più ricco con più pulsanti e informazioni, forniti per il controllo con un clic. A maggio è iniziato YTM Ricorda l’ultima canzone suonata (e un episodio podcast) per riprendere rapidamente quando apri nuovamente l’app Progressive Web. Questa semplice modifica ha fatto sì che il sito sembrasse un’app permanente.

Per coloro che riducono YouTube Music a una finestra verticale, il player è stato aggiornato a marzo Sembra che stia funzionando adesso Su app Android e iOS. Nel complesso, fornisce un’interfaccia più pulita e moderna, utile per la compatibilità multipiattaforma.











Con questi aggiornamenti, ho sostituito l’app mobile, che in precedenza era il mio utilizzo principale di Android su ChromeOS, con l’app Progressive Web quando utilizzavo i Chromebook. Questa non è una critica ai miglioramenti apportati da YTM ai tablet per Android, ma il sito Web offre una maggiore complessità dell’interfaccia utente (vedi: mini launcher) ed è più intuitivo per il desktop.

Ovviamente Android e iOS sono la priorità per YouTube Music. Ciò non è particolarmente sorprendente, ma spero che gli aggiornamenti alla PWA seguano più da vicino le app mobili in futuro.