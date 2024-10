La Sardegna è sotto i riflettori italiani a Parigi per i prossimi incontri

Il bar di Stefano Palombari

Nell’ambito della mostra “Murales in Sardegna”, Italia a Parigi ha in programma una serie di eventi culturali legati a questa meravigliosa regione. Il programma è aperto a tutti su prenotazione.

Il 9 novembre alle 18, incontro con l’archeologa Isabelle Catidou all’Enrap, sulla Sardegna preistorica e la civiltà nuragica. Recentemente ha collaborato alla produzione del documentario Sardegna, la Misteriosa Civiltà dei Nuraghi, prodotto e trasmesso da Arte. È stato organizzato un incontro-dibattito in collaborazione con l’Associazione Centro Culturale Commerciale di Coglieri in Sardegna.

Sabato 16 novembre 2024 dalle 18, proiezione di Banditi a Orgosolo di Vittorio De Sita (Italia 1961, VOSF). Nel cuore delle montagne rocciose e desolate della Sardegna, Michele custodisce il suo gregge di pecore insieme al fratello minore Giuseppe. Un giorno, tre sconosciuti arrivarono al suo ovile e furono ricercati dalla polizia per aver rubato dei maiali. Michel si ritroverà accusato ingiustamente di rapina e poi assassinato da un delinquente. Per evadere dal carcere, il pastore decide di fuggire in montagna insieme al fratello e ai suoi animali…