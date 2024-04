La scienza è al centro della scena ai Breakthrough Awards 2024

Immagine gentilmente concessa da Breakthrough Prize

Questa storia è stata creata in collaborazione con il Breakthrough Prize.

La scienza e la cultura popolare sono viste come due mondi separati. Ma Breakthrough Prize ha la missione di riunirli. Il premio scientifico più grande del mondo, che assegna ogni anno almeno cinque premi del valore di 3 milioni di dollari per importanti contributi nel campo della fisica, delle scienze della vita e della matematica.—Attira gli scienziati nell'orbita delle più grandi star di Hollywood.

È stata fondata nel 2012 da Sergey Brin (co-fondatore di Google), Mark Zuckerberg (fondatore di Facebook), Priscilla Chan (co-fondatrice della Chan Zuckerberg Initiative), Julia e Yuri Milner (investitore tecnologico e attivista scientifico) e Anna Wojcicki. (Co-fondatore di 23andMe) Il Breakthrough Prize celebra i progressi nella scienza di base, con la speranza di elevare il profilo di grandi scienziati nella cultura popolare, ispirando il pubblico e motivando più giovani a intraprendere una carriera nella scienza. (Come parte di questa missione, il premio premia anche uno studente delle scuole superiori ogni anno attraverso la Breakthrough Junior Challenge, una competizione globale di video scientifici per studenti di età compresa tra 13 e 18 anni.)

Fin dal suo inizio, la cerimonia scintillante e costellata di stelle ha lasciato nell'ombra i tradizionali premi scientifici, guadagnandosi la reputazione di “Oscar della scienza” per i suoi impressionanti valori di produzione e i migliori talenti dell'intrattenimento presenti, e generando miliardi di impressioni sui media. in tutto il mondo. . Kristen Bell, Vin Diesel, Gal Gadot, Kate Hudson, Chris Pine, Lupita Nyong'o, Pharrell Williams, John Legend e Lionel Richie sono solo alcuni dei conduttori e degli artisti che hanno onorato lo spettacolo negli anni passati.

Questa sarà la decima cerimonia del Breakthrough Award e il traguardo sarà celebrato il 13 aprile presso l'Academy of Motion Picture Museum di Los Angeles. Sarà condotto dall'attore e comico James Corden e vedrà la partecipazione di star tra cui Robert Downey Jr., Kim Kardashian, Alicia Keys, Venus Williams e Michelle Yeoh, di fronte a un pubblico che include i più grandi atleti del mondo, star di Hollywood, musicisti e uomini d'affari al loro fianco. Scienziati. L’affascinante spettacolo del 2024 sarà sicuramente un momento clou, soprattutto perché sarà prodotto da Vanity Fair e Don Mischer Productions, i cui crediti includono gli Oscar, gli Emmy, gli spettacoli di apertura delle Olimpiadi e gli spettacoli dell’intervallo del Super Bowl.

Ogni anno, i vincitori del Breakthrough Prize vengono selezionati per il loro eccezionale contributo alla conoscenza umana, compresa la biologia umana e malattie come il cancro, il Parkinson e l'Alzheimer. Tra i vincitori celebrati quest'anno ci sono 11 vincitori dei premi rivoluzionari da 3 milioni di dollari nelle scienze della vita, fisica fondamentale e matematica; 12 fisici e matematici all'inizio della carriera; e tre Maryam Mirzakhani New Frontiers Awards in riconoscimento di giovani matematiche.

I vincitori delle scienze della vita Carl H. John e Michelle Sadelin, progettano le cellule T – componenti chiave del sistema immunitario del corpo – per essere in grado di riconoscere le cellule tumorali dei singoli pazienti, creando un trattamento altamente efficace contro i tumori liquidi, inclusi alcuni tipi aggressivi di leucemia. Il lavoro di questi scienziati si è rivelato trasformativo: i tumori di alcuni pazienti sono stati completamente debellati, senza ripresentarsi nemmeno dopo anni di trattamento.

Altri premiati nel campo delle scienze della vita includono Demis Hassabis e John Jumper per il loro design rivoluzionario di AlphaFold, un sistema di apprendimento automatico che prevede accuratamente la struttura delle proteine, uno degli enigmi più difficili da risolvere in tutta la biologia; Thomas Gasser, Ellen Sedransky, Andrew Singleton e Richard Yule, che scoprirono le cause genetiche più comuni e i principali meccanismi della malattia di Parkinson; Sabine Hadida, Paul Negulescu e Frederic Van Goor, che hanno inventato trattamenti che cambiano la vita per la fibrosi cistica, creando farmaci che colpiscono la causa principale della malattia mortale e ne migliorano notevolmente la qualità.—E la durata della vita delle persone con questa condizione.

Nella fisica fondamentale, i premi vanno a Hidetoshi Katori e Jun Yi, che hanno progettato orologi atomici così precisi che perderanno meno di un secondo in 15 miliardi di anni; E a John Cardy e Alexander Zamolodchikov per i loro profondi contributi alla fisica statistica e alla teoria quantistica dei campi. Il loro lavoro spazia dalla fisica delle particelle ai materiali magnetici e superconduttori e persino ai buchi neri.

In matematica, Simon Brindle è celebre per i suoi progressi nella geometria differenziale, il campo che utilizza gli strumenti del calcolo infinitesimale per studiare superfici e aree lisce. Molti dei suoi risultati si riferiscono a varietà di dimensione superiore.

“Ogni anno traggo ispirazione dalle idee, dalle scoperte e dall’impegno per il progresso delle donne e degli uomini che vincono il Breakthrough Prize”, ha commentato Anne Wojcicki, co-fondatrice del premio e fondatrice di 23andMe.

Sintonizzati sul canale YouTube del Breakthrough Award domenica 21 aprile per guardare Hollywood celebrare la scienza.