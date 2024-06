La scoperta solleva dubbi sulla causa dell’estinzione dell’enorme mammut

► Potrebbe interessarti: La scoperta che rivelò la pratica del Voodoo solo 200 anni fa

La lenta strada verso l’estinzione dei mammut

immagine-mammut.jpg Questa scoperta non spiega la causa dell’estinzione dei mammut.

Los Mammut Viaggiarono attraverso l’emisfero settentrionale del pianeta da 300.000 anni fa fino a circa 10.000 anni fa, quando la tundra artica che era il loro habitat naturale cominciò a scomparire.

Ma a un certo punto, un gruppo di mammut attraversò il ghiaccio che collega quella che oggi è la Siberia all’isola di Wrangel, e continuò la propria vita isolata per altri 6.000 anni. Questo è ciò che ha fatto credere questo agli scienziati estinzione Ciò era dovuto alla piccola popolazione e continuò a ridursi fino a scomparire.

Una scoperta che ha sconcertato gli scienziati

Autore principale di Stady, “Ora possiamo respingere con sicurezza l’idea che la popolazione fosse semplicemente troppo piccola e che fosse destinata a estinguersi”, ha spiegato Löv-Dahlen. Estinguersi Per ragioni ereditarie.”

Per questo nuovo indagine, Il team ha analizzato il DNA di 21 mammut, 14 dell’isola e 7 della terraferma. Utilizzando questi dati, hanno verificato che la popolazione di mammut isolata presentava segni di consanguineità, ma che le mutazioni genetiche erano solo leggermente deleterie.

mammut.jpg I mammut sono scomparsi migliaia di anni fa.

“Se un individuo ha una mutazione molto deleteria, fondamentalmente non è vitale, quindi quelle mutazioni scompaiono gradualmente dalla popolazione nel tempo”, osserva la genetista Marianne DeHasek, uno degli altri autori. “D’altro canto, lo vediamo Mammut Stavano accumulando mutazioni leggermente dannose fino a diventare quasi… si è estinto”.

Ciò indica che queste mutazioni non furono ciò che causò la scomparsa del mammut, ma non offre altre alternative per comprendere ciò estinzione. Come spiega Dalin: “Quello che è successo alla fine rimane un mistero: non sappiamo perché sia ​​successo. estinto “Dopo che siamo stati più o meno bene per 6.000 anni, pensiamo che sia stato sorprendente.”