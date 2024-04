La squadra di Jeevan organizza uno spettacolo comune: la rivendicazione pubblica di Velukumar

Membro del Parlamento dell'Alleanza Progressista Tamil per il distretto di Kandy, M. Velu Kumar, presidente e segretario generale del Congresso laburista dello Sri Lanka, stanno mettendo in scena uno spettacolo congiunto sulla questione dell'aumento salariale dei lavoratori agricoli.

Lo ha detto anche ai media a questo proposito.

“Il Congresso laburista dello Sri Lanka ha promesso che i lavoratori agricoli avrebbero ottenuto un aumento di stipendio entro 30 giorni.

Benefici per i lavoratori

Ma oggi sono passati 28 giorni. Tuttavia, non vi sono stati progressi per quanto riguarda gli aumenti salariali. La ragione principale di ciò è il dramma congiunto di Senthil Thondaman e del segretario generale Jeevan Thondaman.

Anche se ricoprono posizioni a fianco del partito al governo, non usano questa posizione a beneficio dei lavoratori.

Invece il loro obiettivo è compiacere il governo. “Stanno accusando altri sindacati di nascondere il dramma condiviso”.

Il Congresso laburista di Ceylon lo ha respinto

In questo caso, il Congresso laburista dello Sri Lanka ha negato le accuse mosse da M. Velokmar, membro del Parlamento di Kandy per l'Alleanza Progressista Tamil.

Il deputato del distretto di Kandy Velukumar, rappresentante del Fronte democratico popolare, che non ha pagato nemmeno 10 paise ai lavoratori agricoli, critica l'aumento salariale come una volpe in una pelle di mucca, ha detto Jagatheeswaran, ex ministro e predicatore del partito ETK.

Ha inoltre affermato: “È considerato un malato di mente quando critica la Commissione europea per non aver partecipato ai colloqui sui salari senza criticare le aziende che non partecipano ai colloqui sui salari per non aver pagato i lavoratori”.

Sono passati quasi 10 anni da quando Velokmar è entrato in politica. È doloroso che coloro che lo hanno votato pensino che egli rappresenti un sindacato e che non abbia ancora ottenuto un aumento di stipendio di 10 paise per i lavoratori agricoli.

Incontro segreto con il presidente

Dal 2015 al 2019, Velukumar è stato membro del parlamento per il partito al governo, ma a Velukumar non è stata assegnata alcuna posizione ministeriale nel governo.

Mentre era all'opposizione, aspirava a una posizione ministeriale e ha votato per il governo contro la politica del suo partito, ma non ha ottenuto incarichi ministeriali.

Vorrei sottolineare in questa fase che non gli sono stati assegnati incarichi ministeriali dopo aver esaminato il suo merito. Velokmar incontrò più volte segretamente il Presidente e cercò di esaudire il suo desiderio ma invano E.T. Vedendo che ricopre una posizione nel governo, è confuso.

Il Fronte Democratico Popolare, rappresentato da Velokmar, è il partito che ha preso le sottoscrizioni dei lavoratori agricoli e non ha dato loro nemmeno un aumento di 10 paise di stipendio.

La questione è rimasta segreta da allora fino ad oggi. Riceve la quota dal salario fornito da Ka. ETK. Molte questioni sindacali sono state risolte grazie agli sforzi del leader Senthil Thondaman.

Stipendio veloce per i lavoratori agricoli

Allo stesso modo, durante le conferenze stampa sull'aumento salariale in corso da parte del presidente della CE Senthil Thondaman, ha detto che i lavoratori agricoli riceveranno presto un giusto aumento salariale e di questo si assume la piena responsabilità e sta facendo tutto il lavoro per questo. Da quel giorno fino ad oggi.

Durante le trattative salariali guidate dal defunto presidente Arumughan Thondaman, il gruppo di alto livello dietro di lui includeva E.T. Erano membri anche il presidente Senthil Thondaman e Thavisalar Rameswaran.

Dopo la morte di Arumukhan Thondaman, agisce con la stessa moderazione e non si trattiene dal ricevere lo stipendio. Non c’è dubbio che la sua esperienza politica garantirà che i lavoratori agricoli vengano pagati rapidamente.

ETK. Il segretario generale Jeevan Thondaman continua a spingere per aumenti salariali. In base alla data della riunione del comitato per la determinazione dello stipendio, ha affermato che l'aumento di stipendio sarà concesso, con l'auspicio che l'aumento venga concesso entro 30 giorni.

Ora c'è una situazione in cui l'ordine viene ritardato di 10 o 20 giorni. Commentare questo non è un crimine globale. In una situazione del genere, in passato i braccianti agricoli avrebbero dovuto ricevere uno stipendio di 1.000. È noto che Velukumar non ha ricevuto nemmeno un aumento di stipendio di 10 paise nel partito al potere per 5 anni mentre combatteva dal partito di opposizione.

Ho partecipato a diversi colloqui congiunti su contratti e stipendi con il defunto presidente Soumyamurthy Thondaman e Arumughan Thondaman.

ETK. Dopotutto i discorsi sugli stipendi, le discussioni violente e le proteste hanno portato ad aumenti salariali. Per quanto riguarda l'ETA, anche se Arumughan Thondaman era morto, le 1.000 rupie da lui offerte non furono accettate dall'ETA.

Allo stesso modo, attualmente la richiesta di ETK da parte di ETK riceverà il lavoro di Velukumar come intermediario per le aziende agricole e l'odio della gente verso le aziende che non pagano salari elevati è stato trasmesso a ET. Cercando di deviare.

Velukumar non ha rilasciato alcun commento contro le società. In questo modo è chiaramente evidente nella sua dichiarazione che lavora come servitore per le aziende”.