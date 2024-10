La stella italiana Calafiore ha elogiato il suo compagno di squadra dell’Arsenal Martinelli dopo la vittoria

La stella dell’Arsenal Gabriel Martinelli ha descritto il suo compagno di squadra Riccardo Calafiore come un giocatore “speciale”, esprimendo il suo apprezzamento per l’influenza italiana all’Emirates Stadium.

La squadra di Mikel Arteta ha continuato il suo inizio imbattuto nella stagione di Premier League battendo il Leicester 4-2 in casa in una partita vivace che ha visto gli ospiti rimontare da 2-0 in 15 minuti, prima che l’Arsenal riconquistasse un doppio vantaggio nei minuti di recupero.

ex Bologna Il difensore Calafiore ha iniziato la sua seconda partita consecutiva in campionato, dimostrando la sua crescente importanza per il suo allenatore.

Martinelli definisce Calafiore un ‘crack’ dopo la vittoria del Leicester

Dopo aver segnato nel 2-2 dell’Arsenal contro il Manchester City la scorsa settimana, il nazionale italiano è stato incluso ancora una volta nella formazione titolare, aiutando la sua squadra a vincere la quarta Premier League in sei partite, mantenendola un punto dietro la capolista Liverpool.

Calafiore è stato l’acquisto più costoso dell’Arsenal la scorsa estate e Arteta sta lavorando per integrarlo gradualmente nella formazione titolare, ma… Le sue offerte finora Sembra che abbia già conquistato il compagno di squadra Gabriel Martinelli.

Il nazionale italiano ha festeggiato la vittoria dell’Arsenal sul Leicester City Pubblicato su Instagram Accompagnato da una didascalia che recitava: “Non mollate mai, ragazzi, avete fatto un ottimo lavoro!”

Martinelli ha risposto con un commento di apprezzamento nei confronti di Calafiore, scritto in italiano: “Crack, bro”.

“Crack” è un termine usato in italiano e spagnolo per descrivere il miglior giocatore.