La stella italiana Fratesi deve fare i conti con le crescenti aspettative dell’Inter

Davide Fratesi insiste che un giocatore dovrebbe essere giudicato a lungo termine, non partita per partita, e dice di non aver festeggiato due gol contro l’Empoli perché si è divertito “in Toscana”.

Il nazionale italiano ha ispirato l’Inter Mercoledì batte l’Empoli 3-0 Segnando la sua prima doppietta nel campionato italiano.

L’Empoli però è un suo ex club, quindi il centrocampista italiano non ha festeggiato.

epa11659422 Davide Fratesi dell’Italia gesticola durante la partita di calcio della UEFA Nations League tra Italia e Israele a Udine, Italia, 14 ottobre 2024. EPA-EFE/DAVIDE CASENTINI

“È bellissimo, ma mi dispiace perché i due gol sono arrivati ​​contro una squadra in cui giocavo in un periodo felice della mia vita”, ha detto Fratesi a DAZN.

“Non ho festeggiato perché mi sono divertito qui.”

Il 25enne ha a che fare con aspettative crescenti e viene criticato dai media ogni volta che non segna.

“Sì, soprattutto di recente. “Non è facile”, ha ammesso il centrocampista.

“È come se ogni partita determinasse se sei un buon giocatore oppure no. È impossibile segnare in ogni partita, è comprensibile, ma il valore di un giocatore va valutato nel lungo termine e non in ogni partita;