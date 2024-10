La storia di Ion Dodon, il Bessarabia che deliziava gli italiani in una gara di talenti

Negli ultimi anni, la febbre dei concorsi per talenti ha invaso il mondo intero, fungendo da buon punto di partenza per coloro che vogliono affermarsi, e il numero di Bessarabi che hanno mostrato il loro talento in tali spettacoli televisivi è in aumento da diversi paesi del mondo. mondo. In costante crescita. Tra questi c’è Ion Dodon, giovane originario della Repubblica Moldova, che ha ricevuto l’apprezzamento della giuria per “Tu si que vales!” Lo scrive il pubblico che lo ha applaudito a lungo Rivista di Chisinau.

È in Italia da 11 anni

Ion è nato nel settembre 1991, a Chisinau, nella famiglia di Valentina e Kostica Dodon. Si sono trasferiti tutti in Italia nel 2006 e ora vivono a Crevalcour, un comune in provincia di Bologna.

“Mio padre lavora nell’edilizia, mia madre è casalinga e io lavoro in fabbrica da circa tre anni. Quando siamo venuti a vivere qui avevo 14 anni curiosità, ho superato quel periodo difficile e poi sono cambiato molto”, ci racconta Ion Dodon. Il talento della Bessarabia afferma di aver avuto il massimo sostegno dalla sua ragazza e dal fratello maggiore, ma non solo. “Perché tutti nella nostra grande famiglia hanno cercato di ispirarmi e sostenermi”, aggiunge.

Famiglia musicale

Avendo menzionato i suoi parenti, il giovane ha voluto dimostrare che la loro famiglia non è solo unita, ma anche divertente e talentuosa. “La maggior parte dei membri della mia famiglia cantano, anche se mio zio Mihai di Vărzăreştii Noi, Călăraşi r. si è distinto di più in questo senso. Mi ha detto che in gioventù è salito sul palco diverse volte. E sono apparso in TV, ho visto la foto !”, ci dice.

E Ion ha talento. Lo ha dimostrato all’inizio di ottobre, quando ha partecipato a un talent televisivo italiano, rendendo orgogliosi della loro origine i nostri connazionali della diaspora. Sebbene l’unica formazione musicale che ebbe furono lezioni private di canto prese per un anno, Bessarabi eseguì in modo impeccabile la canzone “Parlami d’amore Mariù” (dall’italiano – “Parlami d’amore, Mario”), che un pezzo scritto in Italiano. 1932, ma è ancora oggi conosciuto ed apprezzato.

Il giovane ammette che quando è salito sul palco non è riuscito a controllare le sue emozioni, soprattutto perché si trattava della competizione più importante a cui aveva partecipato finora. “Ma ce l’ho fatta, e ora apparirò nelle altre scene di questo spettacolo televisivo”, dice colui che ha ricevuto 98 punti su 100 per la sua interpretazione, ma anche gli elogi della giuria. Hanno apprezzato non solo il suo stile di spiegazione, ma anche la brillantezza nei suoi occhi. “Sei stato semplicemente perfetto”, ha detto Rudi Zerbe, uno dei giudici.



““Non esistono paesi perfetti.”

Dice che quando viene in Moldavia, circa una volta all’anno, scopre cose che gli sembrano insolite, e ci sono altre cose che gli mancano. Ma fa del suo meglio per non fare paragoni tra il paese in cui è nato e quello in cui vive adesso.

“Purtroppo non esistono paesi ideali, per questo preferisco comprendere e accettare le tradizioni di entrambi questi paesi. Penso che il significato della parola “patria” per me sia cambiato, non ne ho più un’immagine chiara davanti ai miei occhi quando lo pronuncio. Ma ho buoni sentimenti verso il mio paese di origine e sono felice di tornarci ogni volta “Ciò che mi manca di più è la vista del Kodris in Moldavia e la libertà che danno i nostri campi deserti ti offro, così come i miei parenti che rimangono lì”, ci ha detto Ion Dodon.

Leggi l’articolo completo sul Journal de Chisinau