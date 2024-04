La vela solare avanzata della NASA è stata dispiegata con successo nello spazio: ScienceAlert

Le vele solari sono un modo misterioso e maestoso per viaggiare attraverso il golfo dello spazio. Rispetto alle navi a vela del passato, è uno dei modi più efficaci per spingere i veicoli nello spazio.

Martedì un razzo RocketLab Electron ha lanciato il nuovo sistema avanzato di vele solari composite della NASA. L'obiettivo è testare il dispiegamento di grandi vele solari nell'orbita terrestre bassa e la NASA ha confermato mercoledì di aver dispiegato con successo una vela di 9 metri.

Nel 1886 fu inventata l'automobile. Nel 1903 l'uomo effettuò il primo volo a motore. Solo 58 anni dopo, l’uomo fece il suo primo viaggio nello spazio a bordo di un razzo. La tecnologia missilistica è cambiata radicalmente nel corso dei secoli, sì, secoli.

Lo sviluppo del missile iniziò nel XIII secolo, quando cinesi e mongoli si lanciarono frecce missilistiche l'uno contro l'altro. Da allora le cose si sono in qualche modo evolute e ora disponiamo di combustibili per missili solidi e liquidi, motori a ioni e vele solari con più tecnologia dietro le quinte.

Un razzo Falcon 9 di SpaceX decolla da una piattaforma di lancio in Florida per inviare nello spazio il lander lunare Odysseus di Intuitive Machines. (NASA/YouTube)

Le vele solari sono particolarmente importanti perché sfruttano la potenza del sole, o della luce delle stelle, per spingere le sonde nello spazio. L'idea non è nuova: Johannes Kepler (famoso per il movimento planetario) propose per primo che la luce solare potesse essere utilizzata per spingere un veicolo spaziale nel XVII secolo nella sua opera intitolata “Somnium”.

Abbiamo dovuto aspettare fino al ventesimo secolo prima che lo scienziato russo Konstantin Tsiolkovsky dimostrasse il principio di come funzionano effettivamente le vele solari.

Carl Sagan e altri membri della Planetary Society iniziarono a proporre missioni utilizzando le vele solari negli anni '70 e '80, ma fu solo nel 2010 che vedemmo il primo pratico veicolo a vela solare, IKAROS.

Immagine della vela solare IKAROS completamente spiegata, catturata dalla telecamera di separazione. (Jaxa)

Il concetto delle vele solari è molto semplice da comprendere e si basa sulla pressione della luce solare. Le vele sono inclinate in modo che i fotoni colpiscano e rimbalzino sulla vela riflettente per spingere la navicella in avanti.

Naturalmente, ci vogliono molti fotoni per accelerare un veicolo spaziale utilizzando la luce, ma lentamente, col tempo, diventa un sistema di propulsione molto efficiente che non richiede motori pesanti o serbatoi di carburante.

Questa riduzione della massa ha reso più facile per le vele solari essere accelerate dalla luce solare, ma le dimensioni delle vele erano limitate dai materiali e dalla struttura dei bracci che le supportavano.

La NASA sta lavorando per risolvere il problema con la sua tecnologia Solar Sail Boom di prossima generazione. Il loro avanzato sistema di vele solari composite utilizza un CubeSat progettato da NanoAvionics per testare la nuova struttura di supporto del braccio composito.

Benvenuti all'orbiter NEONSAT-1 e all'Advanced Composite Solar Sail System della NASA 🌎 Successo della nostra 47a missione di lancio di elettroni 🚀 Grazie ai nostri partner di missione @NASA @NASAAmes E @kaistpr. Siamo orgogliosi di offrirti un accesso affidabile e personalizzato allo spazio! pic.twitter.com/2x1nXeVHeU – Laboratorio missilistico (@RocketLab) 24 aprile 2024

È realizzato con materiali polimerici flessibili e fibra di carbonio per creare un'alternativa più rigida e leggera agli attuali progetti di strutture di supporto.

Mercoledì 24 aprile, la NASA ha confermato che il satellite CubeSat aveva raggiunto l'orbita terrestre bassa e aveva dispiegato una vela di 9 metri. Ora stanno operando la sonda e concludendo un contratto a terra. Ci sono voluti circa 25 minuti per dispiegare la vela da 80 metri quadrati.

Se le condizioni sono giuste, potrebbe essere visibile dalla Terra, forse rivaleggiando con Sirio in luminosità.

Questo articolo è stato originariamente pubblicato da L'universo oggi. Leggi il Articolo originale.