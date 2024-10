L’aggiornamento 19.0.0 del firmware di Nintendo Switch sta causando alcuni problemi

Sembra che Ultimo aggiornamento del firmware per Nintendo Switch, 19.0.0 Spende Il che causa più di qualche problema ad alcuni utenti . Rilasciato all’inizio di questo mese, include “miglioramenti generali della stabilità del sistema per migliorare l’esperienza dell’utente”, ma secondo i rapporti, per alcuni ha avuto l’effetto opposto. In effetti, alcuni utenti affermano di averlo “Problemi” con modalità sospensione, download, durata della batteria e surriscaldamento .

In caso di problemi, contattare Nintendo

Tutto è iniziato con la testimonianza di un utente su Sottotitoli per Nintendo Switchdove sono state raccolte altre storie come la sua. È difficile determinare quanto siano comuni questi squilibri, ma se ne sei affetto, ti invitiamo a farlo Contatta Nintendo per capire cosa fare.

Un’immagine di un Nintendo Switch

“Il manager con cui ho parlato ha detto che avrebbe trasmesso l’informazione a Nintendo.” È stato spiegato nel post. “Ho anche spiegato che problemi come il surriscaldamento e il mancato funzionamento della modalità sospensione stavano accadendo ad altri, ma ho anche dovuto spiegare che li stavo sperimentando direttamente con il mio Switch. Ha detto che era la prima volta che sentiva parlare di questo e dell’idea Forse il problema non è così diffuso come sembrava. Ho chiarito che non credo che sia diffuso, ma resta comunque un problema perché colpisce più persone. Mio fratello ha uno Switch, ma non ha mai avuto problemi del genere. Certo, funziona principalmente in modalità dock, ma fa la stessa cosa.”

All’inizio di questo mese sono stati segnalati nuovi problemi relativi al firmware con l’adattatore del controller per GameCube. In questo caso è stato sufficiente riavviare il sistema per risolvere il problema.