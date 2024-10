Lahmi: “Census 2024” fornisce al Regno un database completo e dettagliato

Heba Press/. Rabat

L’Alto Commissario per la Pianificazione, Ahmed Lahmi Alami, ha confermato oggi, giovedì a Rabat, che il censimento generale della popolazione e delle abitazioni del 2024, che ha visto la conclusione della fase di raccolta dei dati per le famiglie lo scorso 30 settembre, consentirà al Marocco di disporre di un quadro completo e dettagliato database a livello geografico, sociale ed economico.

Nel suo intervento durante una conferenza stampa tenuta in occasione della conclusione di questo processo, Lhalimi ha spiegato che l’Alto Commissariato per la Pianificazione si baserà su questo database nei prossimi dieci anni per elaborare i principali indicatori statistici legati, in particolare, alla povertà, prezzi, disparità sociali e condizioni economiche e sociali, nonché descrivere la situazione delle famiglie marocchine.

Allo stesso tempo, ha sottolineato che questo censimento rappresenta una tappa cruciale per realizzare le prospettive future del Regno nel quadro dello sviluppo sostenibile in linea con gli obiettivi di sviluppo sostenibile.

Parlando dello stato di avanzamento di questo processo, Lahlimi ha sottolineato l’impegno esplicito delle famiglie nonostante l’attuale contesto di inflazione, disoccupazione, difficili condizioni naturali, ecc.

In questo contesto, l’Alto Commissario per la Pianificazione ha indicato un graduale calo dei casi di rigetto, poiché il loro numero è sceso da 17.676 casi a 3.443 casi nell’ultimo giorno.

Il processo di raccolta dei dati delle famiglie nell’ambito del settimo censimento generale della popolazione e delle abitazioni si è concluso lunedì scorso a mezzanotte, e i dati ottenuti dalle famiglie sono stati centralizzati e conservati, in modo sicuro, in forma digitalizzata nel centro di gestione dati predisposto dalla delegazione a tale scopo, ed è iniziato il loro sfruttamento.