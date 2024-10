L’attaccante dell’Arsenal segna un gol e un assist contro l’Italia

Leandro Trossard dell’Arsenal è stato il protagonista della rimonta con due gol del Belgio contro l’Italia giovedì, anche se il compagno di squadra Riccardo Calafiore era in svantaggio.

ROMA, ITALIA: Il belga Leandro Trossard guarda durante la partita del Gruppo A2 della UEFA Nations League 2024/25 tra Italia e Belgio allo Stadio Olimpico il 10 ottobre 2024. (Foto di Emanuele Ciancaglini/Getty Images)

Il Belgio ha perso 2-0 contro l’Italia giovedì in una partita della UEFA Nations League, ma ha ricevuto due grandi rilanci negli ultimi minuti prima dell’intervallo.

Il primo è stato un cartellino rosso per Lorenzo Pellegrini, riducendo la rosa dell’Italia a 10 uomini. Il secondo è stato il gol di Maxime De Cuyper dopo due minuti, con l’aiuto dell’Arsenal Leandro Trossardo Dove si è licenziato nella routine del set-piece.

Lo stesso Trossard ha recentemente ricevuto un cartellino rosso rivoluzionario, ma questa volta ha avuto la possibilità di pugnalare un giocatore.

L’attaccante ha fatto proprio questo, aggiungendo i suoi assist con un gol nella ripresa.

ROMA, ITALIA: Leandro Trossard del Belgio festeggia dopo aver segnato il secondo gol della sua squadra durante la partita del Gruppo A2 della UEFA Nations League 2024/25 tra Italia e Belgio allo Stadio Olimpico il 10 ottobre 2024. (Foto di Emanuele Ciancaglini/Getty Images)

Trossard è stato inizialmente fermato dal suo compagno di squadra Riccardo CalafioreTuttavia, si è allontanato dal difensore e ha trovato un piccolo spazio nell’area delle sei yard, prima di toccare il colpo di testa di Wout Weiss per chiudere il punteggio sul 2-2.

È stato un gol decisivo dell’esterno, che ha assicurato alla sua squadra un punto nella trasferta allo Stadio Olimpico.

I punti salienti sono Disponibile quioppure puoi guardare Replay completo della partita qui.

ROMA, ITALIA: Il belga Leandro Trossard guarda durante la partita del Gruppo A2 della UEFA Nations League 2024/25 tra Italia e Belgio allo Stadio Olimpico il 10 ottobre 2024. (Foto di Emanuele Ciancaglini/Getty Images)

Quanto a Calafiore, deve aver provato la stessa sensazione anche per il difensore. Questa è la terza partita in questa stagione in cui vede un compagno di squadra espulso mentre la sua squadra era in posizione vincente, per poi finire in pareggio.

Giocare tutto quel calcio in squadre da 10 non è l’ideale per qualcuno che è appena tornato da un infortunio, quindi spera che l’Italia possa mantenere 11 giocatori in campo contro Israele lunedì.