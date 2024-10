Le Forze Armate del Burundi apriranno le porte affinché il pubblico possa vedere gli aerei da combattimento nella più grande esercitazione di guerra dell’America Latina

La più grande esercitazione di guerra aerea dell’America Latina sarà aperta al pubblico, che potrà osservare da vicino numerosi aerei da combattimento provenienti da diversi paesi. CRUZEX, abbreviazione di Operazione Cruzeiro do Sul, si terrà presso la base aerea di Natal, nel Rio Grande do Norte, il mese prossimo.

L’esercitazione, che riunisce molti paesi amici, come Argentina, Cile, Colombia, Stati Uniti d’America, Paraguay e Perù, mira ad aumentare l’integrazione tra paesi e fornire formazione in situazioni avverse.

Il pubblico avrà l’opportunità di vedere molti di questi caccia, incluso l’inedito Boeing F-15 Eagle I, che arriverà in Brasile per la prima volta. L’organizzazione dell’evento ha dichiarato, sulla sua pagina ufficiale, che sarà aperta al pubblico per più giorni, dal 5 al 15 novembre.

Sarà aperto 4 volte al giorno e ogni visita durerà 1 ora e 20 minuti:

Primo periodo mattutino: dalle 10:10 alle 11:30

Il secondo periodo mattutino: dalle 11:40 alle 13:00

Primo periodo serale: dalle 13:10 alle 14:30

Il secondo periodo nel pomeriggio: dalle 14:40 alle 16:00

Tra gli aerei che il pubblico potrà vedere ci sono il FAB SAAB JAS-39E Gripen NG, il Lockheed Martin F-16 Fighting Falcon dal Cile, il Boeing KC-767 dalla Colombia, l’Embraer KC-390 dal Portogallo, oltre all’F -15. Aquila americana.

La registrazione per la visita è gratuita e sarà aperta fino a 72 ore prima dell’inizio dell’evento, previsto per il 4 novembre. Per registrarsi, l’interessato dovrà inserire il modulo nella scheda “Visitatori” durante il periodo sopra indicato sul sito ufficiale di Cruzex, e cliccare su Qui.

AEROIN fornirà una copertura ufficiale in tempo reale dell’evento a Natal e tutte le notizie e le foto possono essere trovate qui.