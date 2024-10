Le immagini satellitari mostrano danni alla base israeliana Nevatim

Le immagini satellitari hanno mostrato gravi danni alla base aerea militare di Nevatim nel sud di Israele, dopo che l’Iran ha lanciato una raffica di missili balistici. In risposta agli attacchi che hanno ucciso leader di Hezbollah e Hamas a Beirut e Teheran.

Le immagini satellitari Planet Plus di uno degli hangar per aerei della base Nevatim, scattate dopo il lancio di enormi missili iraniani, hanno mostrato la presenza di un grande buco nel tetto dell’hangar.

Le foto scattate mercoledì della base aerea mostrano danni al tetto di una fila di edifici vicino alla pista principale, con grandi pezzi di detriti sparsi intorno all’edificio.

Le immagini satellitari mostrano danni alla base aerea di Nevatim nel sud di Israele (AFP)

La base Nevatim ospita gli aerei più avanzati dell’aeronautica israeliana, compreso l’aereo stealth F-35 di fabbricazione americana. Le foto non indicavano se ci fossero aerei all’interno dell’hangar al momento dell’attacco.

La causa esatta del danno non era chiara e non vi era alcun commento da parte dell’esercito israeliano riguardo alle immagini satellitari Planet Plus.

Il quotidiano israeliano Maariv ha riconosciuto i gravi danni causati dall’attacco iraniano all’hangar degli aerei della base di Nevatim.

Ha ripubblicato le foto pubblicate dall’Associated Press, scattate via satellite, che mostravano un grande buco nel tetto di uno degli edifici adiacenti alla pista principale della base Nevatim.

Le immagini scattate dal satellite Planet Plus mostrano danni a un hangar di caccia nella base aerea di Nevatim nel sud di Israele (AP)

Le immagini satellitari mostrano anche grandi frammenti di edifici sparsi nei pressi del sito.

Maariv non ha specificato se c’erano degli aerei nel garage di Nevatim al momento dell’attacco.

Secondo quanto riportato dal giornale, “La divulgazione dei danni potrebbe influenzare le valutazioni dell’intelligence israeliana sull’efficacia della difesa aerea israeliana e sulle conseguenze dell’attacco iraniano”.

Mercoledì la televisione di stato iraniana ha affermato che l’attacco ha portato alla distruzione di diversi aerei da combattimento F-35 nella base aerea di Nevatim, senza però fornire prove al riguardo.

Le immagini satellitari mostrano danni alla base aerea di Nevatim nel sud di Israele (AFP)

Martedì la Guardia rivoluzionaria iraniana ha annunciato il lancio di circa 200 missili balistici contro Israele.

Ha annunciato che questo attacco rappresenta una “rappresaglia” per l’assassinio del segretario generale di Hezbollah, Hassan Nasrallah, e del capo dell’ufficio politico del movimento Hamas, Ismail Haniyeh, minacciando Israele con una “risposta schiacciante” se ritiene che sulla risposta ai suoi scioperi.

Nel frattempo, un esperto nucleare ha avvertito che i missili lanciati dall’Iran contro Israele “potrebbero essere adattati per trasportare testate nucleari”.

Secondo lui, l’Iran potrebbe essere in grado di produrre 10 testate operative entro un massimo di 6 mesi.