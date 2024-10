Le persone si stanno riversando sulla beta di Steam per il letale gioco di ruolo “Tribe Nine”. Sebbene sia prodotto localmente, il 70% degli utenti proviene da paesi di lingua inglese – AUTOMATON

Il 15 ottobre, Akatsuki Games rilascerà la “Death Play Trial Version” di Tribe Nine per Steam in concomitanza con lo Steam Next Festival.La distribuzione è iniziata. Sembra che le persone si stiano accalcando verso la beta. In particolare, ci sono molti utenti di lingua inglese.

“Tribe Nine” è un gioco di ruolo d’azione deathmatch. Le piattaforme compatibili sono PC (Steam)/iOS/Android. Questo lavoro è un progetto congiunto tra Tookyo Games e Akatsuki Games guidato da Kazutake Kodaka, che ha lavorato alla serie Danganronpa. Kazutaka Kodaka è responsabile della bozza di World Vision e Akatsuki Games sarà responsabile dello sviluppo.

Inoltre, la musica è stata composta da Masashi Takada, che ha composto la musica per la serie Danganronpa, e Ryo Nagamatsu, che ha composto la musica per la serie Splatoon, e i personaggi sono stati disegnati da Rui Komatsuzaki, un creatore di contenuti di Tookyo Games responsabile .

Il sistema di gioco è un gioco di ruolo d’azione. Le battaglie iniziano quando i giocatori si muovono sul campo e incontrano i nemici. Le battaglie si svolgeranno con potenti elementi d’azione. Goditi l’emozionante storia mentre combatti battaglie difficili.

Quest’opera è un gioco spin-off che utilizza un IP nuovo di zecca, ma insolito per lo stesso genere e consigliato da Steam. La Deathmatch Beta è stata rilasciata anche su Steam, e il numero massimo di giocatori connessi contemporaneamente è 1.803 (SteamDB). Si colloca tra le migliori beta per le nuove uscite distribuite allo Steam Next Festival.

Quando abbiamo chiesto informazioni ad Akatsuki Games, ci hanno detto che il 70% degli utenti beta provengono da paesi di lingua inglese. Tribe Nine ha aumentato la sua visibilità nei paesi di lingua inglese, pubblicando ad esempio un trailer alla Gamescom Opening Night Live 2024, e questa tendenza promozionale è probabilmente correlata alle caratteristiche linguistiche dei suoi utenti.

La beta su Steam ha recensioni contrastanti. In particolare, i pro e i contro sembrano essere divisi per quanto riguarda l’aspetto del combattimento, compreso il fatto che i nemici sono coriacei. La beta gratuita includeva varie modifiche basate sul feedback del “test gratuito” della beta chiusa condotto ad agosto (articolo correlato). I voti degli utenti in questa prova gratuita si rifletteranno anche nello sviluppo. Sarà interessante vedere come verranno ottimizzati gli aspetti di combattimento al momento del rilascio. Coloro che sono curiosi dei contenuti, comprese queste recensioni, dovrebbero provarlo.

La versione Death Trial di “Tribe Nine” è disponibile su PC (vapore) è attualmente distribuito. Puoi giocare fino alle 2:00 del 22 ottobre.