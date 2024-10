Le presunte unità fittizie dell’iPhone SE 4 mettono in mostra il design dell’iPhone 14 e l’ovvia opzione di dimensione “Plus”

Alcune nuove immagini di false unità dell’iPhone SE 4 sono state condivise da un blog Apple giapponese Makotakara Oggi mostriamo un fattore di forma simile all’iPhone 14, come ci aspettavamo. Il blog evidenzia anche la compatibilità con le custodie esistenti per iPhone 14 e la presunta opzione di dimensioni più grandi, che difficilmente verrà realizzata.

Manichini per iPhone SE 4

Makotakara Condivide regolarmente unità fittizie dei prossimi modelli di iPhone, spesso offrendo una sorta di intuizione su cosa aspettarsi dai futuri iPhone. Quest’anno non è diverso e i modelli sono in linea con tutte le voci precedenti.

Le unità false hanno un’unica fotocamera posteriore, un tasto mute invece di un pulsante di azione e una tacca Face ID più piccola nella parte superiore.

Le dimensioni dell’unità fantasma sono 146,7 mm x 71,5 mm x 7,8 mm, identiche all’attuale iPhone 14. Secondo il blog, le custodie morbide in TPU per l’iPhone 14 si adattano bene, anche se il ritaglio della fotocamera è eccessivo, come nel caso dell’iPhone 14. Una configurazione a doppia fotocamera, rispetto alla fotocamera singola del prossimo iPhone SE 4.

Sottolineano inoltre che il tasto mute sembra un po’ più piccolo rispetto all’iPhone 14, anche se i pulsanti del volume e quello laterale sono quasi gli stessi.

Opzione di taglia più grande: improbabile

secondo BlogSembra che ci sia anche un’opzione di dimensioni più grandi, le stesse dimensioni dell’iPhone 14 Plus (che erroneamente chiamano 6,5 pollici, in realtà è 6,7 pollici).

È improbabile che ciò si traduca effettivamente in qualcosa, dato che in precedenza non ci sono state segnalazioni riguardanti un’opzione di dimensioni maggiori per il prossimo iPhone SE 4. Anche se sarebbe una mossa interessante, è qualcosa su cui si è ipotizzato da molto tempo e potrebbe non essere così. Non succede.

Makotakara Afferma che “il design esatto finale e l’espansione delle dimensioni” non sono stati ancora determinati e che esiste la “possibilità” che ci sia una sola dimensione.

Direi che probabilmente esiste una sola dimensione. Generalmente, i nuovi prodotti Apple di cui non si parla mai non compaiono in ritardo nello sviluppo e se è in arrivo un iPhone SE 4 più grande, è improbabile che ne verremo a conoscenza solo per la prima volta. tempo.

Sicuramente non ci sarà un iPhone SE 4 più grande quando verrà lanciato in primavera, anche se c’è sempre la rara possibilità che venga lanciato molto più tardi rispetto al modello più piccolo.

concludere

Indipendentemente dal fatto che avremo o meno un’opzione di dimensioni maggiori, l’iPhone SE 4 dovrebbe essere lanciato la prossima primavera con un display OLED da 6,1 pollici, un chip A18 con supporto Apple Intelligence e un unico sistema di fotocamera posteriore, che condivide lo stesso 48- sensore megapixel. Come l’iPhone 15. È previsto anche il primo modem 5G di Apple.

Aspetti con ansia l’iPhone SE 4? Sei scettico quanto noi riguardo a un’opzione di dimensioni più grandi? Fatecelo sapere nei commenti.

