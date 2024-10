Le proteste filo-palestinesi sono scoppiate in tutto il mondo alla vigilia dell’attacco di Hamas del 7 ottobre

PARIGI – Migliaia di manifestanti filo-palestinesi hanno manifestato nelle città di tutto il mondo domenica, alla vigilia del primo anniversario del mortale attacco di Hamas del 7 ottobre che ha portato all’attuale bombardamento di Gaza da parte di Israele.

Le manifestazioni hanno avuto luogo nelle principali città da Giakarta a Istanbul a Rabat, e sono arrivate sulla scia delle proteste di sabato nelle principali capitali europee oltre a Washington e New York.

“Siamo qui per sostenere la resistenza palestinese”, ha detto il manifestante Ahmed Onal a Istanbul, dove si sono radunate migliaia di persone.

La comunità ebraica si è riunita domenica a Parigi per celebrare il primo anniversario dell’attacco del gruppo palestinese Hamas, quando uomini armati hanno attaccato città nel sud di Israele, uccidendo 1.200 persone e prendendo circa 250 in ostaggio, secondo dati israeliani.

La successiva campagna militare israeliana contro Hamas a Gaza ha portato alla morte di quasi 42.000 palestinesi, secondo il Ministero della Sanità di Gaza, e alla devastazione della Striscia.

Gli attivisti organizzano una protesta a sostegno dei palestinesi vicino all’ambasciata americana a Manila sabato 5 ottobre 2024. REUTERS/Lisa Marie David

Un manifestante sventola una bandiera palestinese mentre la gente protesta davanti alla Rheinmetall Expal Munitions, un produttore di armi, per fermare le vendite di armi a Israele e porre fine alle operazioni militari nella Striscia di Gaza e nella Cisgiordania occupata da Israele, a Navalmoral de la Mata, Spagna. 6 ottobre 2024. Reuters/Susana Vera

La gente alza bandiere palestinesi durante una protesta contro Israele e a sostegno dei palestinesi fuori dall’ambasciata degli Stati Uniti a Giakarta, Indonesia, 6 ottobre 2024. REUTERS/Ajing Dinar Ulviana

Israele ha lanciato attacchi aerei sulla periferia meridionale di Beirut nella notte e all’inizio di domenica, nel più pesante bombardamento della capitale libanese da quando Israele ha intensificato bruscamente la sua campagna contro il gruppo Hezbollah sostenuto dall’Iran il mese scorso.

A Giakarta, capitale dell’Indonesia, il paese a maggioranza musulmana più popoloso del mondo, almeno 1.000 manifestanti filo-palestinesi si sono radunati domenica mattina vicino all’ambasciata americana, chiedendo che Washington smetta di fornire armi a Israele.

A Sydney, migliaia di manifestanti filo-palestinesi si sono riuniti prima dell’anniversario del 7 ottobre, cantando e sventolando bandiere libanesi e palestinesi in mezzo a una forte presenza di polizia.

Una persona è stata arrestata perché sventolava una bandiera israeliana con una svastica al centro al posto della stella di David.

A Rabat migliaia di marocchini hanno manifestato chiedendo la fine delle violenze a Gaza e in Libano, in una delle più grandi proteste del paese dall’inizio della guerra a Gaza.

I manifestanti hanno chiesto la cessazione delle relazioni diplomatiche tra Marocco e Israele e hanno gridato: “No alla normalizzazione, la Palestina non è in vendita”, riferendosi al Marocco che stabilisce relazioni diplomatiche con Israele.

Le persone prendono parte a una marcia di protesta in una strada a Tokyo il 6 ottobre 2024, per chiedere la fine del conflitto a Gaza, che è costato la vita a quasi 42.000 persone. Riccardo A. Brook/AFP

I manifestanti si riuniscono durante una manifestazione a sostegno dei palestinesi a Melbourne, Australia, il 6 ottobre 2024. AAP/James Ross tramite Reuters

Nell’ultimo anno, la portata delle uccisioni e delle distruzioni a Gaza ha dato origine ad alcune delle più grandi manifestazioni globali degli ultimi anni, anche negli Stati Uniti, che hanno visto settimane di accampamenti filo-palestinesi nei campus universitari.

I sostenitori hanno espresso preoccupazione per la retorica antisemita e anti-islamica in alcune proteste e controproteste legate al conflitto. I difensori dei diritti umani hanno messo in guardia dalle crescenti minacce contro ebrei e musulmani in tutto il mondo.

Gli Stati Uniti e altri alleati hanno sostenuto il diritto di Israele all’autodifesa, ma Israele ha dovuto affrontare una diffusa condanna internazionale per le sue azioni a Gaza, e ora per il bombardamento del Libano.

Il primo ministro Benjamin Netanyahu afferma che il suo governo sta lavorando per impedire il ripetersi dell’attacco del 7 ottobre da parte di Hamas. –Reuters