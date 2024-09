Le quattro chiavi che hanno portato l’Italia alla forte rimonta contro la Francia

Corriere dello Sport Analitica Quattro fattori chiave hanno portato l’Italia da un’ignominiosa eliminazione agli Europei contro la Svizzera a un’impressionante vittoria per 3-1 sulla Francia venerdì.

L’Italia di Luciano Spalletti ha fatto notizia venerdì dopo la clamorosa vittoria per 3-1 sulla Francia. Il quotidiano Il Corriere dello Sport ha analizzato i quattro passaggi “chiave” che hanno permesso agli Azzurri di vincere a Parigi, a soli due mesi dall’uscita dall’Europeo 2024 per mano della Svizzera.

Innanzitutto, secondo il Corriere dello Sport, fondamentale è stata la fiducia di Gravina in Spalletti dopo che entrambi avevano rifiutato di dimettersi a luglio. Spalletti ha capito i suoi errori e le aree in cui doveva migliorare ed era determinato a riprendersi dopo una deludente eliminazione dall’Europeo. Il 65enne non voleva andarsene troppo deluso, soprattutto dopo aver vinto il campionato italiano con Napoli Solo un anno fa.

Importante anche il ruolo di Gianluigi Buffon. L’ex portiere e capodelegazione della Nazionale italiana, Spalletti, ha contribuito alla gestione del gruppo ed è stato un anello di congiunzione fondamentale tra l’allenatore e i giocatori. Spalletti ha ammesso di aver messo molta pressione sui giocatori durante l’Europeo, e Buffon ha contribuito a ristabilire un rapporto forte tra allenatore e giocatori.

Naturalmente ci sono anche spiegazioni tattiche. Spalletti ha deciso di passare definitivamente al 3-5-2, mentre durante l’Europeo ha voluto che la squadra italiana si costruisse e giocasse con tre difensori e difendesse con quattro. È stato molto complicato e alla fine confuso per il gruppo. L’Italia è più pratica e concreta della Francia e il nuovo piano di Spalletti ha dato subito i suoi frutti.

Infine, il Corriere dello Sport sottolinea che i giovani hanno giocato un ruolo cruciale. Samuel Ritchie ha fatto la sua prima apparizione da titolare a Parigi. Alla vittoria dell’Italia hanno contribuito anche Andrea Cambiasso, Destiny Udoji e Sandro Tonali, e la decisione di Spalletti di convocare solo 23 giocatori per le partite contro Francia e Israele si è rivelata una decisione saggia perché tutti i calciatori si sentono coinvolti nel progetto e sanno di poter ottenere tempo di gioco di momento in momento.