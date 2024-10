Le schede madri Gigabyte X870/X870E AORUS ELITE offrono connettività, comfort ed estetica migliorati

Gigabyte è uno dei migliori produttori di schede madri Lancio della gamma di schede madri X870/X870E Alcune settimane fa sono state rivelate le nuove funzionalità aggiunte al chipset. Le schede madri Gigabyte X870E/X870 per CPU AMD Ryzen 9000 offrono connettività moderna e funzionalità per costruire PC potenti per l’elaborazione ad alte prestazioni. Oltre a supportare le ultime CPU Ryzen 9000 basate su Zen 5 e le precedenti CPU Ryzen 7000/8000 basate su Zen 4, le schede madri offrono anche un’estetica migliorata, una connettività migliorata e funzionalità intuitive per comodità.

La serie AORUS X870 offre funzionalità aggiornate come design EZ-DIY e connettività veloce per gli appassionati

Design ecologico di EZ

Le schede madri Gigabyte X870/X870E sono ecoprodotte e offrono molteplici funzionalità EZ per una maggiore comodità, tra cui:

M.2 EZ Partita Spina WiFi EZ Zona di correzione EZ

IL M.2 EZ-Match Semplifica l’installazione degli SSD M.2 NVMe nei connettori e fornisce anche dissipatori di calore più grandi per una dissipazione del calore più rapida. Ciò si traduce in una migliore efficienza complessiva consentendo al contempo un facile accesso all’installazione/disinstallazione delle unità a stato solido, che ora può essere eseguita con un design ad attacco magnetico. Attualmente, M.2 EZ-Match si trova solo sulla scheda madre X870E AORUS Master di fascia alta, ma il resto delle funzionalità EZ sono disponibili su diversi modelli.

IL Spina EZ Wi-Fi Questa è un’altra nuova entusiasmante funzionalità supportata da tutte le schede madri della serie X870E/X870 AORUS(ICE). Questa funzione consente di collegare le spine dell’antenna WiFi all’adattatore in un secondo, cosa che normalmente richiederebbe molto più tempo con il solito design in cui gli utenti sono tenuti a indulgere nel serraggio.

Inoltre, Gigabyte possiede La serie AORUS X870E/X870E (ICE) è dotata. Modelli con diverse caratteristiche ecologiche come PCI-E EZ-Latch Plus Per facilitare la disconnessione delle schede grafiche che può essere fastidiosa con il solito layout che prevede la pressione manuale della leva per aprire lo slot PCI-E x16. Il prossimo è M.2 EZ-Latch Plus, Ciò consente l’installazione senza viti di SSD M.2 e Pulsante M.2 EZ Latch Per un’installazione semplice e senza viti dei dissipatori di calore M.2.

La terza caratteristica EZ è Zona di correzione EZche fornisce alle schede madri molteplici funzionalità integrate per comodità, come un pulsante di accensione, più interruttori, LED di debug e 80 porte avanzate per la risoluzione dei problemi. Ciò consente agli appassionati e agli overclocker di giocare con parametri diversi all’interno del BIOS per sbloccare maggiori prestazioni dai processori Ryzen 9000.

IL Pulsante di accensione Consente agli utenti di spegnere/accendere istantaneamente il sistema senza dover utilizzare i pulsanti del pannello frontale del case Multichiave Ti consente di ripristinare immediatamente il tuo computer. Tuttavia, la funzione può essere riconfigurata per eseguire funzioni diverse in base alle esigenze individuali.

IL Debug dei LED Aiuta a risolvere i problemi di avvio del sistema e indica quale componente è difettoso accendendo il LED accanto al componente difettoso. Questi sono i LED CPU, DRAM, VGA e BOOT, che aiutano a identificare possibili errori nel sistema.

Per gli utenti avanzati, 80 porto Viene fornito nella parte superiore e mostra varie icone all’avvio e può aiutare a risolvere vari problemi relativi all’avvio. Tutte queste funzionalità EZ si trovano nella stessa area per aiutare gli utenti a comprendere gli errori in modo più accurato.

Connettività moderna: USB4 e WiFi 7

Le schede madri Gigabyte X870E/X870 offrono le più recenti porte USB4 per I/O, per un trasferimento dati più veloce. Queste porte USB4 offrono la modalità DP Alt per abilitare la visualizzazione attraverso le porte, evitando l’uso di uscite di visualizzazione fisiche e servendo anche a molteplici scopi come trasferimento dati, connettività periferica e ricarica efficiente.

Le schede madri hanno almeno due porte USB4 ciascuna, fornendo fino a 40GB/s Trasferisce dati di grandi dimensioni a velocità sorprendenti. L’interfaccia USB4 offre velocità di trasferimento molte volte più elevate rispetto a USB 3.1, che porta sul tavolo una velocità di trasferimento di soli 10 Gbps. Per fare un confronto, un film HD da 25 GB può essere trasferito in 35 secondi tramite USB 3.1, ma con USB4 il film può essere trasferito in soli 10 secondi. Sono presenti moltissime porte USB, 19 in totale.

Il prossimo grande aggiornamento offerto dalle schede madri della serie Gigabyte X870 alle schede X670 è WiFi 7 che aumenta significativamente la velocità di Internet wireless. Gigabyte offre un’antenna WiFi 7 direzionale ad alto guadagno con pannelli che offrono un’elevata larghezza di banda e riducono la latenza per ridurre perdite e ritardi. Quindi, sia che tu stia giocando o scaricando file di grandi dimensioni, Gigabyte WiFi 7 ti darà un vantaggio rispetto ai tuoi avversari.

Con velocità fino a 5,8 Gbps e un canale da 320 MHz, WiFi 7 sblocca il doppio della larghezza di banda rispetto a WiFi 6. Oltre a WiFi 7 e USB4, la gamma Gigabyte X870/X870E offre supporto PCI-E 5.0 nativo per GPU e SSD M. 2. Unità SSD per prestazioni migliorate.

AORUS AI STRAPPA E PRESTAZIONI MIGLIORATE

Per massimizzare le prestazioni, GIGABYTE ha anche introdotto AORUS AI Snatch, che potenzia l’intelligenza artificiale e le prestazioni di calcolo in pochi secondi garantendo al tempo stesso la sicurezza dei componenti durante l’overclocking. Con AORUS AI Snatch, gli utenti possono facilmente overclockare la memoria fino a 400 MHz con EXPO AI Boost tramite BIOS.

Attraverso vari miglioramenti, Gigabyte è stata in grado di migliorare il processo decisionale nel campo dell’intelligenza artificialeElaborazione del linguaggio naturale e analisi del testo nei carichi di lavoro dell’intelligenza artificiale. La nuova gamma X870 è anche più efficiente nel fornire migliori prestazioni per watt per garantire che le CPU Ryzen 9000 possano fornire risultati migliori con un consumo energetico molte volte inferiore. Gigabyte dichiara prestazioni per watt migliori fino al 9% sulle schede madri AORUS X870E/X870 testate in applicazioni intensive come AIDA64 Extreme 7.