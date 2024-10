L’“edificio di 30 piani” è stato recuperato da SpaceX utilizzando un braccio robotico

Il momento in cui l'”edificio di 30 piani” è stato recuperato con successo da SpaceX sulla rampa di lancio (Immagine: SpaceX).

La sera del 13 ottobre (ora del Vietnam), SpaceX ha lanciato il quinto test del suo razzo Starship da 122 metri, recuperando con successo lo stadio booster super pesante dalla rampa di lancio con una precisione quasi assoluta in ogni fase del volo.

Questa è la prima volta che SpaceX tenta una missione così audace. Molti esperti lo considerano un passo molto importante verso l’obiettivo di sviluppare razzi completamente riutilizzabili.

Per quanto riguarda Starship, questo è il razzo più potente del mondo ed è considerato da molti un “edificio di 30 piani” per le sue enormi dimensioni e la potenza che può portare.

Quando il booster pesante, lungo 71 metri, del razzo si è separato a 65 chilometri sopra la Terra, lo stadio superiore ha continuato a salire fino a un’altitudine di circa 145 chilometri, girando intorno al pianeta a 27.358 chilometri all’ora prima di atterrare nell’Oceano Indiano come previsto.

Circa 7 minuti dopo il lancio, il missile Super Heavy è atterrato con precisione, senza deviazione di 1 cm, sulla rampa di lancio ed è stato catturato dal braccio del robot.

“Anche al giorno d’oggi, ciò che abbiamo appena visto sembra ancora magico”, ha detto il portavoce di SpaceX Dan Huett sul social network X.

“Questo è un giorno indimenticabile nella storia dell’ingegneria aerospaziale”, ha affermato Kate Tice, ingegnere di sistema di SpaceX.

Gli esperti affermano che questo è un punto di partenza importante, che apre la strada a SpaceX per raggiungere il suo obiettivo di esplorazione di Marte conveniente e riutilizzabile con Starship.

La navicella spaziale più potente del mondo ha creato un importante punto di svolta nell’esplorazione spaziale umana (Immagine: GETTY).

I razzi furono originariamente progettati per trasportare persone e merci sulla Luna, su Marte e oltre. Promette anche di cambiare per sempre l’accesso dell’umanità allo spazio.

SpaceX prevede di lanciare missioni cargo su Marte per testare tecnologie chiave sulla sua superficie e mira a lanciare la sua prima missione con equipaggio nel prossimo decennio, forse a metà degli anni ’30.

Secondo il piano originale, la Starship servirà nella prima missione, prevista per il 2024, come veicolo da trasporto per riportare gli astronauti sulla Luna nel programma Artemis della National Aeronautics and Space Administration (NASA) degli Stati Uniti. Ma per ora questa missione di Artemis è stata rinviata.