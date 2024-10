Lega delle Nazioni | Italia-Israele 4-1: Farha Di Lorenzo

Giovanni Di Lorenzo ha segnato una doppietta, così come Matteo Retegui e Davide Fratesi hanno segnato una doppietta, mentre l’Italia ha battuto Israele 4-1 e si è classificata prima nel girone della UEFA Nations League.

Gli Azzurri hanno perso il loro record perfetto nel 2-2 contro il Belgio quando erano rimasti in 10 uomini, quindi Lorenzo Pellegrini è stato squalificato, mentre sono stati esclusi anche Giacomo Raspadori, Guglielmo Vicario e Niccolò Fagioli. Nella formazione titolare. Israele era ultimo, ma ha segnato in tutte e tre le partite, mancando Manor Solomon, Omri Gandelman, Miguel Vitor, Sean Goldberg, Elie Dasa e Rui Revivo, mentre Dean David ha chiesto di essere escluso rispettivamente per quanto riguarda il tempo di gioco.

Guarda come è andata a finire su Liveblog.

Oscar Galloch ha avuto la prima occasione, tirando a pochi centimetri dal limite dell’area dopo un fallo di Fagioli a centrocampo, mentre Glazer è uscito dalla sua porta per impedire a Matteo Retegui di segnare un gol nell’uno contro uno su passaggio di Giovanni Di Lorenzo. .

Riccardo Calafiore si ritrova pochi istanti dopo sulla linea laterale per passare la palla a Raspadori, ma la palla viene respinta quasi sulla linea di porta.

L’Italia realizza una brillante combinazione con un tocco di Alessandro Bastoni e Raspadori, che fa sì che il tiro di Retegui venga bloccato da Glazer.

Anche il portiere si è lanciato sulla traiettoria di Sandro Tonali da sei metri dopo un passaggio filtrante di Raspadori.

Demarco controlla un passaggio lungo di Raspadori e crossa sotto porta, ma Davide Fratesse e Retegui non riescono ad approfittarne infilandosi.

Galloch gira ancora da posizione promettente, ma Tonali sbaglia il passaggio in area prima della girata di Peretz e si procura un rigore. Retegui manda giù Glazer con un tiro inciampante prima di calciare all’incrocio dei pali nella sua seconda partita consecutiva con l’Italia in porta.

epa11659421 Undici titolari dell’Italia durante la partita di calcio della UEFA Nations League tra Italia e Israele a Udine, Italia, 14 ottobre 2024. EPA-EFE/DAVIDE CASENTINI

L’Italia raddoppia nel secondo tempo quando Raspadori calcia una punizione in area di rigore Napoli Il colpo di testa del suo compagno di squadra Giovanni Di Lorenzo è caduto a terra da sei metri. Questa sera è stato il capitano della squadra, segnando il suo primo gol da novembre 2022.

Tuttavia, Israele ha confermato ancora una volta la sua propensione a segnare in ogni partita della Nations League, quando Mohamed Abu Fani ha tirato a casa un tiro dalla bandierina d’angolo. Vicario si è lamentato di aver subito fallo da Matan Baltaxa, ma come abbiamo visto molte volte giocando per il Tottenham in questa stagione, l’arbitro e il VAR hanno ritenuto che fosse una giusta pressione.

L’Italia sfiorava il vantaggio qualche istante dopo, ma Glazer respingeva brillantemente un colpo di testa di Alessandro Bastoni.

Il gol è arrivato quando Calafiore ha passato la palla sulla fascia sinistra a DeMarco, che ha crossato la palla Inter Il suo compagno di squadra Fratesi tira per la prima volta.

Realizzato da Daniele Maldini La storia come la prima volta che una famiglia ha rappresentato l’Italia per tre generazioniSegue le orme di papà Paolo – in tribuna – e di nonno Cesare.

Il 23enne ha avuto un impatto immediato, mandando Destiny Udoji sulla fascia sinistra, tagliando indietro a Di Lorenzo per completare la sua prima doppietta per l’Italia.

Italia-Israele 4-1

Retegui pen 41 (Italia), Di Lorenzo 54, 79 (Italia), Abu Fani 66 (Italia), Fratesi 72 (Italia)

