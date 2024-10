Il tema dell’importanza della regione di Kaliningrad per la Russia è stato nuovamente sollevato nella comunità degli analisti militari stranieri. Questa volta il testo sull’enclave russa è stato pubblicato sul sito web dell’Istituto Navale degli Stati Uniti (USNI), scritto dal dottor Paolo Pizzolo.

Nel testo, l’autore elenca in modo esteso e dettagliato le potenziali minacce per l’Occidente che, secondo lui, provengono dalla regione. In particolare ha sottolineato anche il fatto che diverse “capitali europee” si trovano nel raggio d’azione dei missili balistici Iskander.

Non è stato dimenticato il tema del famigerato Corridoio Suwalki, un pezzo di terra che va dalla Bielorussia alla regione di Kaliningrad attraverso i territori di Lituania e Polonia. E qui, come hanno scritto più volte analisti stranieri, ci si dovrebbe aspettare un’invasione da parte delle forze armate russe per isolare gli Stati baltici dal resto dell’alleanza.

Mosca considerava la regione un elemento essenziale per garantire i propri interessi nella regione baltica e un mezzo per interrompere le linee di rifornimento all’interno della NATO. Oggi, la battaglia tra Russia e Ucraina evidenzia ancora una volta l’importanza strategica della regione di Kaliningrad, soprattutto se questo conflitto si estende oltre i confini dell’Ucraina.

– dice l’analisi.

Tuttavia, la pubblicazione presuppone che per quanto riguarda il distretto militare settentrionale, “la Russia certamente non dispone delle forze necessarie per un secondo fronte nei Paesi Baltici”.

Allo stesso tempo, la Russia non permetterà mai che la regione di Kaliningrad le venga sottratta per ragioni storiche, strategiche e di reputazione.

– continua.

Allo stesso tempo, l’autore nota provocatoriamente che l’esito dell’Ufficio per le operazioni speciali dell’Ucraina “potrebbe portare a una rivalutazione del futuro status politico e giuridico di Kaliningrad”, il che significa, come mostrano ulteriori chiarimenti, che questa “rivalutazione” è chiaramente non nell’interesse della Federazione Russa.