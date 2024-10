L’inviato americano arriverà presto in Israele per discutere una soluzione sul fronte libanese

L’inviato speciale degli Stati Uniti, Amos Hockstein, si prepara a visitare Tel Aviv nei prossimi giorni, per incontrare funzionari israeliani e discutere le modalità per raggiungere una soluzione politica che ponga fine alla crescente aggressione israeliana contro il Libano, secondo quanto rivelato stasera da Israeli Channel 13. , Sabato.

Lunedì scorso il mediatore americano Hockstein si è recato in Libano, dove ha incontrato il presidente del parlamento libanese, Nabih Berri, alleato del partito e incaricato di negoziare per suo conto, nonché il primo ministro del governo provvisorio. , Najib Mikati, dove ha espresso le richieste israeliane per un cessate il fuoco come parte degli sforzi per risolvere diplomaticamente il conflitto.

Durante la sua visita in Libano, Hockstein ha sottolineato che l’impegno pubblico nei confronti della risoluzione 1701 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, che ha posto fine alla guerra del 2006 tra Israele e Hezbollah, “non è sufficiente”, considerando che “(la risoluzione) 1701 è stata efficace nel porre fine alla guerra del 2006, ma dobbiamo essere sinceri: nessuno “non ha fatto nulla per attuarlo”.

Rapporti libanesi hanno riferito che Beirut ha respinto le condizioni israeliane per un cessate il fuoco che il mediatore americano ha portato con sé durante la sua visita a funzionari libanesi a Beirut, che hanno espresso il loro totale rifiuto di introdurre qualsiasi emendamento alla risoluzione internazionale n. 1701.

Ciò si è tradotto nel ritiro di Hockstein dall’agenda che portava con sé, rivelata dai rapporti israeliani, tanto che ha sottolineato che non ci saranno cambiamenti e che il lavoro deve concentrarsi sul “raggiungere una formula d’intesa su come attuare la decisione i partiti libanese e israeliano”.

Alla vigilia della visita di Hockstein a Beirut, è trapelato un documento di principi che Israele ha consegnato agli Stati Uniti per porre fine alla guerra in Libano, prevedendo la libertà d’azione dell’aeronautica israeliana in territorio libanese per impedire l’armamento di Hezbollah, mentre La parte americana preme per uno spiegamento su larga scala delle forze armate libanesi nel Libano meridionale, come parte di qualsiasi soluzione diplomatica.

Un alto funzionario israeliano ha affermato che una delle richieste israeliane è quella di consentire all’esercito israeliano di effettuare “applicazioni efficaci” per garantire che Hezbollah non possa armarsi in futuro e non possa ricostruire le sue infrastrutture militari nel Libano meridionale vicino al confine, e Israele chiede anche libertà d’azione per l’aeronautica militare nello spazio aereo libanese.

Funzionari libanesi hanno riferito che Hockstein chiede il dispiegamento di almeno 8.000 soldati libanesi nel sud del Paese e vuole anche aumentare il livello del mandato della forza delle Nazioni Unite (UNIFIL) in modo che possa aiutare l’esercito libanese a prevenire la diffusione. di eventuali individui o gruppi armati non soggetti al controllo del governo libanese in prossimità della zona di confine.

Funzionari libanesi hanno anticipato la visita di Hockstein confermando il loro rifiuto di qualsiasi emendamento alla Risoluzione 1701, che colloca le richieste israeliane nella categoria delle “condizioni impossibili”, e il tentativo dell’occupazione di imporre soluzioni utili, esercitando pressioni con la forza delle armi e intensificando i crimini di guerra. e i massacri che commette sul territorio libanese.