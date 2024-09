L’Italia batte Israele ed è prima nel girone della European Nations League

Moise Kean (al centro) e Davide Fratesi hanno segnato due gol per l’Italia contro Israele (Attila Kespendyk)

Lunedì l’Italia ha continuato il suo recupero da Euro 2024 con una combattuta vittoria per 2-1 su Israele nella UEFA Nations League a Budapest che ha portato gli Azzurri in testa al Gruppo B.

David Fratesi e Moise Kean hanno segnato due gol per tempo consentendo alla Nazionale italiana di vincere in un’atmosfera tranquilla alla Buzcek Arena, che ha ospitato in casa la partita di Israele a causa della situazione di sicurezza in Medio Oriente.

La squadra di Luciano Spalletti ha reagito bene alla disastrosa incapacità di difendere il titolo europeo, terminato agli ottavi, e ha meritato la seconda vittoria in pochi giorni.

La vittoria di lunedì in una notte molto fredda nella capitale ungherese, e la vittoria per 2-0 della Francia sul Belgio a Lione, hanno permesso all’Italia di finire prima nel girone con ben sei punti, tre punti di vantaggio sia sulla Francia che sui Red Devils.

La partita di lunedì non ha avuto l’atmosfera di un grande incontro internazionale, a causa della presenza di circa 2.000 tifosi, poiché l’evento principale è stato fuori dallo stadio durante l’inno nazionale israeliano prima del calcio d’inizio, quando un piccolo gruppo di tifosi dell’Italia ha voltato le spalle. al campo.

La Nazionale italiana ha iniziato la partita lentamente, come nel caso della splendida vittoria per 3-1 sulla Francia a Parigi venerdì scorso, ma non è stata punita da Israele e il suo livello è migliorato nel match.

Quando Fratesi ha bloccato di petto il cross perfetto di Federico Di Marco al 38′, il suo sesto gol in nazionale da quando Spalletti è subentrato a Roberto Mancini più di un anno fa, l’Italia era completamente surclassata.

Sagiv Yehezkel avrebbe potuto pareggiare per Israele subito dopo la ripresa quando non è riuscito a trasformare il tiro di Dur Peretz alle spalle di Gianluigi Donnarumma da distanza ravvicinata.

Ma al 62′, l’attaccante della Fiorentina Kane ha segnato il suo primo gol per l’Italia in quasi tre anni assicurandosi i tre punti, mentre il gol all’ultimo minuto di Mohamed Abu Fani è arrivato troppo tardi perché Israele potesse organizzare una forte rimonta.

