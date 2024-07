L’Italia Calafiore perde contro la Svizzera agli ottavi di finale degli Europei 2024

L’Italia di Luciano Spalletti dovrà fare a meno di Riccardo Calafiore nella sfida degli ottavi di finale di Euro 2024 contro la Svizzera.

di 22 anni Bologna Il difensore centrale è rapidamente emerso sulla scena europea come uno dei migliori difensori del torneo, impressionando per le sue qualità difensive e la sicurezza nell’avanzare la palla. Ha anche fornito l’assist per il gol del pareggio di Mattia Zacajne contro la Croazia.

Calafiore eccelleva con Thiago Motta Bologna In questa stagione è ampiamente previsto che lascerà il club con un trasferimento di alto profilo quest’estate Juve Sembra che il giocatore sia seriamente interessato a trasferirsi in un altro club. Il suo valore è stimato intorno ai 40-50 milioni di euro e ha attirato l’attenzione di molti club anche all’estero.

Calafiore è fuori dai convocati della Svizzera

Calafiore non potrà contare sulla formazione azzurra per affrontare la Svizzera agli ottavi degli Europei dopo aver ricevuto due ammonizioni nella vittoria contro l’Albania e nel pareggio con la Croazia, che lo hanno portato a una giornata di squalifica.

Spalletti dovrà fare affidamento su una delle opzioni di riserva in panchina, ad es TorinoAlessandro Bongiorno, giocatore della Juventus, Federico Gatti, giocatore della Juventus, oppure RomaGianluca Mancini.

Non dimenticare di iscriverti Canale del calcio italiano su YouTube Per partecipare ai nostri spettacoli pre e post partita dalla Germania e inviarci le tue domande e pensieri