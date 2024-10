L’Italia è preoccupata dopo il ricovero in ospedale del capocannoniere della Coppa del Mondo 1990, Schillaci

Il capocannoniere dell’Italia 90, Salvatore “Totò” Schillaci, a cui è stato diagnosticato un cancro al colon nel 2022, è stato ricoverato in ospedale ed è in “condizioni stabili”, ha detto la sua famiglia in un comunicato.

Il leggendario attaccante italiano Salvatore Schillaci, detto Totò, è ricoverato in condizioni stabili in un ospedale di Palermo.

La sua famiglia ha rilasciato A Dichiarazione riassuntiva Domenica sera aveva postato sulla sua pagina ufficiale Instagram, spiegando che le condizioni dell’uomo, 59 anni, erano stabili.

“A causa delle innumerevoli chiamate dei media e delle cattive voci che si diffondono, spieghiamo che il nostro amato Totò è in condizioni stabili ed è costantemente visitato giorno e notte da un team di medici esperti. “Andiamo, Totò”, hanno detto la famiglia .

A Schillaci è stato diagnosticato un cancro al colon nel gennaio 2022 ed è stato operato due volte.

Schillaci ha rivelato che gli era stato diagnosticato un cancro il 16 gennaio 2023. Quel giorno si trovava presso la Clinica La Maddalena di Palermo, clinica specializzata in oncologia, dove La polizia ha arrestato il leader mafioso Matteo Messina Denaro, latitante da oltre 30 anni.

Schillaci ha parlato della sua malattia anche nel 2023 durante un programma televisivo italiano chiamato “Pechino Express”, a cui ha partecipato insieme alla moglie Barbara.

“Ho combattuto il cancro l’anno scorso, questa è una vendetta”, ha detto l’ex nazionale italiano.

Ex attaccante del Messina. Juve, Inter e Jubilo Iwata in Giappone, e Schillaci ha segnato sette gol in 16 partite con la Nazionale italiana. Sei di questi gol sono stati segnati durante la fase finale della Coppa del Mondo 1990 svoltasi in Italia. Schillaci è stato il capocannoniere del torneo e l’MVP del torneo.