L’Italia risale nel ranking FIFA dopo il pareggio del Belgio e la vittoria di Israele

L’Italia ultimamente è in crescita Classifiche FIFA Per la Nazionale maschile ancora Pareggio 2-2 con il Belgio E Vincere su Israele 4-1 Nella Nations League all’inizio di ottobre.

L’Italia sale al nono posto nell’ultimo ranking FIFA

La Nazionale azzurra sale così al nono posto nel ranking mondiale FIFA, una posizione in più rispetto alla classifica precedente, che a settembre si classificava al decimo posto. L’Italia ha superato la Colombia balzando al nono posto.

Le classifiche FIFA sono determinate dal sistema ELO, che calcola i punti in base a una serie di fattori diversi tra cui il risultato di una partita, l’importanza di una partita particolare, la forza relativa della squadra e il risultato atteso.

L’Argentina, detentrice della Coppa del Mondo, è ancora classificata come la migliore squadra nazionale maschile del mondo, con la Francia al secondo posto, la Spagna campione d’Europa al terzo, mentre l’Inghilterra, seconda perdente a Euro 2024, al quarto posto.

Altre squadre attualmente classificate sopra l’Italia includono il Brasile al quinto posto, il Belgio al sesto, il Portogallo, che è salito al settimo, e l’Olanda, che è scesa all’ottavo posto.

Luciano Spalletti e la sua squadra continuano a surclassare squadre come Germania (11), Croazia (12), Uruguay (14) e Stati Uniti (18).

L’Italia tornerà in UEFA Nations League il prossimo novembre per affrontare Belgio e Francia, il che potrebbe offrire un’altra opportunità per risalire ancora una volta nella classifica FIFA.