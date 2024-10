L’Italia sta cercando coerenza nella Nations League mentre la Germania continua a ricostruire

L’Italia ha ottenuto due vittorie in due partite per iniziare la sua campagna nella European Nations League (Frank Fife)

L’Italia cercherà di sfruttare il suo ottimo inizio in UEFA Nations League dopo una disastrosa stagione a Euro 2024, mentre la Germania ricostruirà senza diversi giocatori chiave a causa di infortuni.

L’Italia di Luciano Spalletti è uscita agli ottavi degli Europei difendendo sofferta il titolo, ma gli Azzurri hanno risposto a questo fallimento vincendo in Francia e battendo Israele per iniziare la Nations League a settembre.

L’Italia torna a casa giovedì per affrontare il Belgio, che è senza gli infortunati Kevin De Bruyne e Romelu Lukaku, che hanno chiesto ancora una volta l’esclusione per concentrarsi sul recupero della piena forma fisica.

“Si è trasferito molto tardi al Napoli (ad agosto). Ora anche se gioca non si sente ai massimi livelli, quindi ha chiesto che questo ritiro funzionasse almeno individualmente a Napoli”, ha detto il tecnico belga di origine italiana Domenico Tedesco. . In Italia.

Spalletti si aspetta ancora una forte sfida dal Belgio, che quest’estate ha deluso anche la Germania ed è stato eliminato al primo turno.

“Il Belgio è un bel test, una squadra forte”, ha detto Spalletti, “Una buona squadra che gioca un buon calcio”.

“Potrebbe essere difficile”, ha aggiunto. “Voglio vedere la fiducia mostrata da una squadra che lavora bene insieme a settembre”.

Dopo la partita di questa settimana a Roma, l’Italia si recherà a nord, a Udine, per visitare Israele, che non ha punti nel Gruppo A2 e non può giocare in casa a causa della situazione di sicurezza in Medio Oriente.

Israele affronta la Francia in campo neutro a Budapest, dove la nazionale francese inizia la sua stagione senza Antoine Griezmann, ritiratosi dal calcio internazionale la scorsa settimana.

La decisione di Griezmann di dimettersi è l’ennesima conferma che l’era della squadra francese è finita dopo aver vinto la Coppa del Mondo 2018 e raggiunto la finale quattro anni dopo in Qatar.

Il difensore francese Ibrahima Konate ha dichiarato: “Penso che tutti avrebbero preferito conoscerlo durante l’ultimo incontro (a settembre) per un vero addio”.

Da allora Hugo Lloris, Raphael Varane e Olivier Giroud sono passati, mentre il capitano Kylian Mbappe non sarà a rischio contro Israele o Belgio dopo un recente infortunio alla coscia.

– Germania colpita da contagi –

La Germania è stata colpita da una serie di ritiri in vista delle partite tra Bosnia-Erzegovina e Olanda, con il portiere Marc-André ter Stegen destinato a saltare il resto della stagione.

Il fuoriclasse del Barcellona ha riportato la rottura del tendine del ginocchio e sarà sostituito da Oliver Bowman, che non ha mai giocato per la squadra, assenti anche Kai Havertz e Jamal Musiala, e Niklas Fuelkrug soffre ancora di uno stiramento al tendine d’Achille.

Germania e Olanda hanno pareggiato 2-2 ad Amsterdam il mese scorso, ciascuna con quattro punti nel Gruppo C, che comprende anche l’Ungheria.

La Spagna campione d’Europa ospita Danimarca e Serbia, capoliste del Gruppo A4, mentre il Portogallo spera di estendere il suo record perfetto nel Gruppo A1 quando si recherà in Polonia e Scozia.

Giovedì l’Inghilterra affronterà la Grecia a Wembley in uno scontro tra le prime due squadre del Gruppo Due, prima di recarsi a Helsinki per affrontare la Finlandia tre giorni dopo.

Il capitano Harry Kane ha ricevuto il nulla osta completo dallo staff medico inglese dopo essere uscito nel pareggio per 3-3 del Bayern Monaco contro l’Eintracht Francoforte nel fine settimana.

La Georgia, che ha impressionato alla sua prima apparizione in un torneo importante ai Campionati Europei, affronterà l’Ucraina in Polonia e poi ospiterà l’Albania dopo aver vinto le prime due partite del Gruppo B.

Erling Haaland sarà il capitano della Norvegia per le partite con Slovenia e Austria, con Martin Odegaard non ancora pronto a tornare dall’infortunio alla caviglia subito mentre giocava per il suo paese un mese fa.

Haaland, capocannoniere della Premier League inglese con 10 gol in questa stagione, affronterà l’attaccante sloveno Benjamin Sisko, che finora guida tutti i giocatori con quattro gol nella European Nations League.

mw/DMc