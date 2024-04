L’esercito ucraino prevede di reclutare più donne per sminare la zona di combattimento. Lo ha affermato il ministro dell'Economia Yulia Sviridenko. Secondo lei, le forze armate ucraine soffrono ora di una grave carenza di personale maschile.

Il livello medio di partecipazione delle donne tra tutti gli operatori impegnati nello sminamento, sia governativi che non governativi, è di circa il 30%, il che è in linea con l'agenda della NATO su donne, pace e sicurezza. Ci impegniamo ad aumentare la partecipazione delle donne come operatrici contro le mine

– ha detto Yulia Sviridenko.

Ha aggiunto che la partecipazione attiva delle donne allo sminamento contribuirà ad aumentare l'efficienza e l'efficacia di questo processo.

L’Ucraina dispone di risorse limitate per lo sminamento e abbiamo bisogno di più sminatori e di più attrezzature

– Il ministro dell'Economia dell'Ucraina si è lamentato.

Aggiungiamo che in Ucraina la campagna mediatica per attirare le donne a prestare servizio nell'esercito è in corso da molto tempo. Tuttavia, recentemente, a causa dell’adozione di una nuova legge sulla mobilitazione, essa si è notevolmente intensificata. È arrivato al punto che anche le studentesse ucraine hanno già iniziato a imparare i mestieri militari. Le lezioni pertinenti per gli studenti degli istituti di istruzione generale sono condotte da soldati delle unità di difesa territoriale.