Luis Abinader 68,2%, Lionel 21,3, Miguel 1,1, secondo il sondaggio IDEAME | Momento.net

Santo Domingo.- Un nuovo sondaggio realizzato dall'Istituto Dominicano di Studi Applicati, Marketing e Indagine (IDEAME) dal 14 al 19 di questo mese nella Repubblica Dominicana colloca l'attuale presidente e il candidato alla rielezione Louis Abinader (PRM) è il favorito per la vittoria con il 68,2%. Il 19 maggio si terranno le elezioni nazionali.

Seguono Leonel Fernandez (Partito della Libertà) con il 21,3%, Abel Martinez (PLD) con il 7,3%, Miguel Vargas (PRD) con l'1,1%, Roque Espaillat (Partito della Scelta Democratica) con lo 0,8%, Virginia Antares (Scelta Democratica) con 0,5% e Carlos Peña. (Creazione Server) 0,4%, Maria Teresa Cabrera (Frente Amplio) 0,3% e Fulgencio Severino (Festa della Patria per tutti) 0,1.

Il lavoro sul campo per questa indagine è stato condotto per un periodo di sei giorni, intervistando persone di entrambi i sessi di età superiore ai 18 anni, in 6.000 luoghi diversi, con un errore di campionamento di più o meno 1,8% e un livello di sicurezza del 95,0%.

Per quanto riguarda l'amministrazione governativa guidata dal presidente Abi Nader, il 73,8% si è dichiarato d'accordo e il 26,2% non è d'accordo.

Per quanto riguarda i partiti che parteciperanno alle elezioni, il sondaggio ha mostrato le seguenti preferenze: Partito del Congresso Generale del Popolo 53,4%, Partito Popolare 18,6%, Partito Democratico Progressista 15,4%, Partito Democratico Progressista 1,1%, Partito del Congresso Progressista 0,8%, Partito Alianza Pais. 0,6% e No. Conosco il 10,1%. sì

IDEAME è una società gestita dal Sig. Plenio Robles. I loro numeri di telefono sono 829-741-6554, 809-585-3043 e 849-207-6554. La sua email è Roblesideame@hotmail.es

E-mail di spam

Condividilo sulle tue reti: READ 30 migliori Olio 10W40 Moto da acquistare secondo gli esperti