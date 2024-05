L’ultimo post di Mihaela Rădulescu fa riflettere i netizen: “Cina, Italia…”

Leggi di più su: celebrità-spettacolo,



Data la situazione attuale in cui viviamo, in cui siamo tutti invitati a rimanere il più isolati possibile, l’ambiente online è il luogo in cui la maggior parte delle persone trascorre il proprio tempo.

Mihaela Rodulescu è una delle star che sostiene l’autoisolamento e incoraggia le persone a prendersi cura di se stesse il più possibile. La bellissima star è attiva anche sui social media, dove condivide con i netizen i suoi pensieri sull’amore, la vita e la salute.

Il suo ultimo post ci ha fatto riflettere tutti. La star ha pubblicato una foto del gioco del domino e di come è effettivamente iniziato.

“Stavo pensando a questo domino con i paesi del mondo, dove i pezzi cadono uno dopo l’altro. Il domino che è iniziato in Cina… e ho trovato questo Cina, Italia?! .”

Stavo pensando a questo domino con i paesi del mondo che cadono uno dopo l’altro. Il gioco del domino è iniziato in Cina… e ho trovato questo. Cina, Italia?! No, mi ha fatto pensare… pic.twitter.com/xqpunXCXCV – Miha Schwartzenberg (@miradulescu) 24 marzo 2020

“La prima menzione del domino risale alla dinastia Song cinese e si trova nel testo di Eventi precedenti a Wulin di Zhou Mei (1232-1298). Il domino moderno apparve per la prima volta in Italia nel XVIII secolo, ma non è noto come il domino cinese si sia sviluppato in il gioco I moderni missionari italiani provenienti dalla Cina potrebbero aver portato il gioco in Europa.”

La pandemia di coronavirus è iniziata in Cina per poi diffondersi come un effetto domino in tutto il mondo, con l’Italia attualmente il Paese più colpito dal virus, con 69.176 persone infette e 6.820 morti. L’Italia ha superato la regione cinese dell’Hubei, che fino a pochi giorni fa contava il maggior numero di casi e decessi al mondo, rispettivamente con 67.801 e 3.160.





Quali canzoni ascoltano ossessivamente i rumeni durante la pandemia?