“Matematica, chimica, bla bla bla.” Un giocatore di football di Vitebsk è rimasto sorpreso dal fatto che i suoi compagni di squadra nella palestra di Minsk leggessero costantemente

L'attaccante cipriota “Aris” Artem Shumansky in un'intervista al progetto YouTube “Igrochishka” Raccontare Circa l'inizio della sua carriera, quando finì al BATE Borisov e studiò alla scuola di Minsk.

Artem Shumanskij. Foto: FC Ares

“Avevo una palestra. È terribile lì. Tutti vanno lì e imparano queste cose attraverso i libri di testo. No, per guardare il calcio lì, qualche tipo di sport. Tutti portano libri di testo, lì leggono Pushkin, Tolstoj. a volte puoi leggere, ma non sempre. Matematica, chimica, bla bla, lì nessuno capiva nemmeno niente di calcio, beh, c'erano forse due persone in classe con me, e loro erano matematici lì e poi si preoccupavano degli studi. più che allo sport, qualcuno è andato all'agonismo [выступать] Specialmente per la scuola. E in un modo che probabilmente nessuno lo faceva professionalmente a scuola. “Tutta la scuola, prendila, stava semplicemente studiando e studiando”, ha detto Shumansky con uno sguardo serio.

Artem ha 19 anni. Nato a Vitebsk. All'età di quattordici anni entrò nel regime di Borisov Baty. Con la squadra principale ha giocato 33 partite in tutti i tornei e ha segnato cinque gol.

Nel gennaio dello scorso anno, Shumansky si è trasferito ad Aris, Cipro, proveniente da Limassol, guidato da un allenatore bielorusso. Alexei Spilevskij. Qui Artem ha un piccolo allenamento di gioco. In 17 partite in questa stagione ha segnato tre gol (l'ultima volta è stata cinque mesi fa). L'attaccante ha giocato anche una partita con la Nazionale.