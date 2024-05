Meteorologia: da domenica il tempo cambierà! Ancora pioggia all’inizio della settimana…e i venti monsonici arriveranno presto?

Allerta ondata di caldo nel weekend di sabato e domenica. Ondata di caldo in quattro distretti del Bengala meridionale. Calore e disagio nelle zone collinari del Nord Bengala.

0211

Nei prossimi quattro giorni le temperature aumenteranno ulteriormente. Il tempo cambierà a partire da domenica. È probabile che la pioggia colpisca lo stato lunedì e martedì. Oggi piogge sparse sono cadute in due distretti del Bengala settentrionale e occidentale. Non ci sono avvisi per i pescatori.