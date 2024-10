Microsoft lancia Copilot su WhatsApp farà concorrenza a Meta AI?

Per installare Copilot sul tuo telefono, devi scansionare il codice QR mostrato di seguito e toccare il collegamento, che ti porterà all’app di messaggistica dove la chat si avvierà automaticamente.

Il processo di installazione si basa semplicemente sul collegamento in questo codice QR.

(Immagine: Microsoft)



Vale la pena notare che non sarà necessario installare alcuna applicazione aggiuntiva, perché tutto avviene da WhatsApp. Inoltre, l’interazione inizierà per impostazione predefinita con un saluto e una richiesta di accettazione dei termini e delle condizioni per poter utilizzare lo strumento.

Anche se il messaggio iniziale è in inglese, puoi parlargli in spagnolo e l’assistente digitale risponderà a tutte le tue richieste proprio come farebbe dal browser Bing o dall’app ChatGPT.

Cosa puoi fare con Copilot su WhatsApp?

Su questa piattaforma puoi fare tutto quello che fa Copilot sui computer, dalla generazione di script per una funzione specifica, alle immagini del modello Dall-E 3, di OpenAI, uno degli ultimi modelli della startup.

Inoltre, puoi chiedergli di fornirti informazioni e uno dei suoi vantaggi più importanti è che fornisce informazioni aggiornate in tempo reale. Ad esempio, gli ho chiesto il programma della squadra di calcio messicana e lui mi ha fornito i dettagli della partita contro gli Stati Uniti allo stadio Akron.

Se preferisci usarlo come assistente nelle tue attività lavorative, puoi chiedergli di scambiare idee o fornire suggerimenti per i tuoi progetti. Inoltre, puoi utilizzare Copilot per altri tipi di progetti personali, come pianificare viaggi, creare storie per i tuoi figli o idee per i giorni piovosi.

Copilota contro MetaAI

Douglas Dawson, vicepresidente delle comunicazioni globali dell’azienda, afferma che l’integrazione di Copilot in WhatsApp rappresenta una mossa strategica per portare il modello di Microsoft su quante più piattaforme possibili e ovunque ci siano utenti.

Sebbene Copilot e MetaAI siano due modelli di intelligenza artificiale completamente diversi, uno basato su GPT e l’altro su Llama, questa fusione mira a sfruttare la portata dell’app di messaggistica istantanea, soprattutto in America Latina.

Secondo i dati Statista, WhatsApp è l’app di messaggistica più utilizzata in tutta l’America Latina, con una penetrazione media del 92% in tutti i paesi della regione, a dimostrazione del potenziale che la piattaforma ha nel campo dell’intelligenza artificiale.