Microsoft sta introducendo nuove funzionalità in una delle sue applicazioni più vecchie e popolari

Microsoft sta finalmente introducendo il controllo ortografico e la correzione automatica nell’app Blocco note di Windows 11, più di 40 anni dopo la prima introduzione dell’editor di testo su Windows nel 1983. Il colosso del software ha iniziato a testare entrambe le funzionalità a marzo e ora ha iniziato ad abilitarle. per tutti i sistemi Windows 11. Utenti.

La funzionalità di controllo ortografico del Blocco note è quasi identica al modo in cui Word o Edge elimina le parole errate. Diciamo “quasi identico” perché quando fai clic con il pulsante destro del mouse su una parola errata nel Blocco note, il sottomenu ortografico non si espande automaticamente come in Word, quindi devi fare nuovamente clic per visualizzare l’elenco delle differenze corrette.

Microsoft Word aveva per la prima volta una funzione di correzione del testo nel 1985, quando il programma era originariamente noto come Multi-Tool Word per i sistemi Xenix e MS-DOS. Microsoft ha creato Blocco note, originariamente chiamato Blocco note multi-strumento nel 1983, come versione semplificata di Word.

Microsoft ha anche aggiunto la correzione automatica al Blocco note, il che significa che gli errori possono essere corretti automaticamente anche quando il controllo ortografico è attivo. La correzione automatica può anche essere disattivata dalle impostazioni del Blocco note.

Microsoft sta gradualmente aggiungendo più funzionalità al Blocco note poiché la società prevede di rimuovere WordPad da Windows 11 entro la fine dell’anno. Il Blocco note ora dispone di un contatore di caratteri, modalità oscura e integrazione Copilot.