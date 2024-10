“Migliorare la sicurezza ad alto livello è straordinario”.

Un sistema 17/10/2024 13:49

Dopo aver annunciato che la partita tra la Francia e la nazionale israeliana si sarebbe disputata alla presenza dei tifosi allo Stade de France, la polizia di Parigi ha rivelato i preparativi necessari per la vicenda. Prima della partita del 14 novembre, Laurent Nunez, il commissario di polizia parigino, ha rilasciato un’intervista all’emittente locale RMC.

“Questa è chiaramente una partita ad alto rischio, ma come abbiamo deciso si giocherà in condizioni normali”, ha spiegato Nunez, aggiungendo: “Ci sarà un sistema di sicurezza particolarmente potenziato e di altissimo livello”. Il responsabile delle forze dell’ordine ha spiegato che all’ingresso dello stadio verranno effettuati controlli approfonditi.

Contrariamente alle norme che regolano la sicurezza nel complesso, Núñez ha spiegato che, con l’approvazione della Federazione francese, la polizia si prepara e si organizza anche nel caso in cui debbano entrare, sia in termini di un intervento brusco e rapido movimento se necessario, o per la sicurezza all’interno dello stadio stesso: “Non è normale stare in campo”.

Stade de France (Raddad Jbara)

Il commissario di polizia ha anche affermato che l’intero incidente è “sotto stretto controllo”, poiché si prevede che la vittoria della squadra nella partita casalinga contro gli israeliani darà loro il biglietto per la fase successiva della Nations League.

Per quanto riguarda la squadra di Ran Ben Shimon, arriveranno il mese prossimo e sperano che tutto vada bene dal punto di vista della sicurezza, ovviamente, ma vorranno anche sorprendere e provare a venire per la prima volta nella stagione. In qualche modo esce a punti contro il secondo classificato al mondo.